Els consumidors fan suport a la pagesia: El Mosaic Rural, socis finançant l’agroecologia local

Generar una estructura que doni suport i garantia als petits productors locals agroecològics: aquest és l’objectiu d’una AMAP (Associació pel Manteniment de l’Agricultura Pagesa), un model estès a França i que ara un grup de consumidors i el projecte el Mosaic Rural (Òrrius, Maresme) volen tirar endavant. L’objectiu és un model que anomenen d’“autoproducció delegada” i que a l’estat francès compta amb 2.300 AMAP (tres de les quals a la Catalunya Nord) on participen 4.800 pagesos.

En aquest model, els consumidors no són “clients”, com en el model estàndard de distribució, sinó socis d’una associació que, com a finançadors de l’activitat, reben setmanalment o quinzenalment els aliments, que es reparteixen a diferents punts de recollida al Maresme o a domicili. “És sobretot un projecte polític que busca incentivar l’agricultura ecològica, la defensa del territori, de la gestió forestal, producció d’aliments sans, tenir un accés directe als aliments de proximitat, sense passar per cadenes comercials, etc.”, explica a aquest mitjà Pol Dunyó, membre del Mosaic i coimpulsor del projecte el Mosaic Rural.

L’AMAP d’Òrrius, impulsada des d’El Mosaic Rural (a la finca de Can Femades, situada a la Serralada Litoral), porta en funcionament des de juliol de 2023 amb 21 famílies, i ara volen arribar a més socis. En una segona fase, també volen incloure altres productors locals i ecològics. “La voluntat d’aquesta iniciativa pretén ser exportable a altres realitats similars del territori, així com exercir d’eina de dinamització social en entorns rurals”, expliquen.

La concreció per als socis és una cistella d’aliments setmanal amb hortalisses, bolets i formatge de vaca produïts a la finca del Mosaic i productes d’altres pagesos, com els ous d’Òrrius (Niu d’Ous) i carn de xai del Montnegre (Can Terrades). A més, l’associació es constitueix de dos tipus de socis: un soci consumidor, pensat per a persones que paguin una quota mensual i vulguin rebre setmanalment els productes a més d’un descompte en la botiga online d’El Mosaic i el dret també de participar en les tasques de camp; i per altra banda de socis que són empreses o entitats i volen fer suport al projecte.

El Mosaic és la unió de dos agricultors, el Turó d'en Rompons (Pol Dunyó) i l'Horta d'Òrrius (Xavier Roqué), que treballen a la finca de Can Femades. Com a part del projecte, destaquen també l’assaig i la recerca agraris, ja que part de la tasca és “investigar fórmules per ser més eficients, més productius i per aprendre a aprofitar al màxim els recursos que una sola finca ens ofereix”.

El projecte es dirigeix “a totes aquelles que pensen que menjar és un acte polític”. També hi argumenten que la proposta és “un desafiament als criteris capitalistes en l’alimentació i un pas a favor de l’ecologia, la sobirania alimentaria i la vida al món rural”, ja que defensen el model de comercialització com una dignificació de la pagesia: “És una aposta clara de lluita contra el mercat d’arrel capitalista”.

En el cas d’el Mosaic, l’assaig i la recerca es concreten en part en la tracció animal. És a dir, que tant per a tasques de treball agrícoles agrícoles com en desembosc o el transport, sota el que anomenen Tracció Animal Moderna. El sistema, que recupera el treball de la terra amb animals en comptes de màquines que emeten gasos d’efecte hivernacle i contaminants des del respecte pels animals, tal com expliquen. Per tant, redueix l’ús de maquinària a “l’estrictament necessari”.

Per a més informació o qui estigui interessat en el projecte, ofereixen contacte en la seva pàgina web, per telèfon (692673817) o correu electrònic: [email protected].