FAQS: Preguntes freqüents sobre habitatge

En aquesta secció de 'FAQS: Preguntes freqüents', abordem algunes de les qüestions més comunes relacionades amb l’habitatge. En aliança amb el Sindicat de Llogateres, definim alguns conceptes en plena emergència de l'habitatge i abans de la manifestació prevista pel 23 de novembre sota el lema ‘Abaixem els lloguers’.

1. Què entenem per ‘habitatge digne’?

Aquell habitatge que ens permet desenvolupar una vida digna de forma estable i projectar-nos a llarg termini. Els tres elements que defineixen quan un habitatge és digne són el temps, el preu i les condicions materials.

2. Què és un fons voltor?

Empreses, fons d'inversió o altres fórmules empresarials que es dediquen a invertir en habitatge per treure una rendibilitat, considerant l’habitatge una mercaderia en lloc d’un dret. Aquesta inversió perjudica directament els drets dels llogaters o dels futurs compradors.

3. Què és la gentrificació?

És un fenomen que es dona quan hi ha una arribada de capitals en una zona territorial concreta que trastoca i transforma els fluxos econòmics socials i veïnals del barri o poble en qüestió i perjudica, substituint els teixits econòmics i socials que hi havia abans d'aquesta arribada. Els efectes de la gentrificació són molt notables en l'àmbit de l'habitatge, ja que generen una pujada de preus i dificulten l'accés a l'habitatge del veïnat.

4. Quins models d’accés i tinença de l’habitatge existeixen?

Propietat o copropietat

Lloguer

Amb hipoteca

Cessió d’ús o usdefruit

Okupació

5. Com està regulat actualment el lloguer?

Històricament, el mercat de lloguer s'ha regulat per garantir els beneficis del sector privat o dels arrendadors.

Gràcies a la lluita de la ciutadania, s'ha aconseguit que a Catalunya sigui efectiva a 271 municipis una regulació de lloguers que prohibeix les pujades quan hi ha una finalització de contractes.

La legislació actual és d’àmbit estatal, ja que la llei aprovada el 2020 al Parlament de Catalunya va ser tombada pel Tribunal Constitucional.

6. Quins buits genera la llei actual de regulació del lloguer?

La llei actual té diversos buits:

La falta de regulació dels lloguers de temporada o d'habitacions fomenta que els especuladors puguin saltar-se la llei.

La manca de mecanismes no permet perseguir els fraus de llei.

Els contractes de lloguer no són indefinits, per la qual cosa els especuladors poden fer fora els llogaters.

7. Què diferencia l’habitatge públic de l’habitatge de protecció oficial?

L’habitatge públic és aquell que és de propietat pública, és a dir, de l'administració pública. En canvi, el de protecció oficial no té per què ser de propietat pública o de titularitat pública. De fet, la majoria es construeix amb convenis amb col·laboració publicoprivada, a partir dels quals els habitatges es protegeixen durant un període determinat (sigui lloguer o venda) i acaben al mercat privat.

8. Què és l'habitatge cooperatiu?

Aquell habitatge gestionat per una cooperativa, que posa els interessos col·lectius per damunt del benefici particular amb l’objectiu de garantir el dret a un habitatge digne i assequible. N’hi ha de dues tipologies:

Propietat: les persones sòcies són propietàries dels habitatges.

Cessió d’ús: se cedeix un habitatge i gaudir de zones comunes per un temps indefinit amb un preu estable similar al de lloguer.

9. Com em puc organitzar en defensa del dret a l’habitatge?

Algunes de les organitzacions que estan actives arreu dels Països Catalans són:

10. Què és un sindicat de llogateres?

És un sindicat de classe que lluita contra l'explotació rendista i que utilitza com a eines sindicals claus l'acció sindical, la desobediència i el suport mutu. S’organitza territorialment, però també en seccions, per propietaris i en els blocs de pisos. Aquest sindicalisme ha de ser de base, democràtic, autònom i ha d’aspirar a ser un sindicalisme de masses per obtenir victòries universalitzables.