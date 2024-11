SomNúvol, l’Escola Lliure el Sol i FemProcomuns s’alien per apropar alternatives digitals al jovent

En el marc d’intercooperació entre la cooperativa SomNúvol, l’Escola Lliure el Sol i FemProcomuns han elaborat una ‘Guia jove d’eines tecnoètiques’ per tal de reflexionar sobre l’ús que fem de les tecnologies, l’apropiació de les eines digitals per part de les grans corporacions del capitalisme i mostrar les alternatives d’eines digitals que existeixen per fer-hi front.



La ‘Guia jove d’eines tecnoètiques’ és dirigida, principalment, a les entitats de lleure juvenil i les persones educadores que treballen amb el jovent perquè utilitzin una tecnologia més democràtica. En aquest sentit, la tècnica de projectes de l’Escola Lliure de Sol, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que “la idea és que el jovent pugui fer aquesta transició col·lectivament, com a associació, més enllà del canvi individual”. També, ha afegit que “la guia té la llicència oberta a tothom i, per tant, qualsevol persona pot accedir a la guia a internet i la pot fer servir”.



El document inclou diversos apartats. Primer de tot, hi ha un test per identificar què sabem sobre el contingut que explica. A continuació, trobem un espai de sensibilització i denúncia que exposa algunes qüestions sobre el capitalisme de vigilància, ja que es beneficia amb les dades personals i vulnera els drets de les persones. També, la guia ofereix arguments des de sis eixos de la justícia global per combatre les corporacions del capitalisme de vigilància (Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft). Els eixos són: la justícia econòmica i social, la justícia ambiental, la interculturalitat crítica, la perspectiva feminista, les relacions de poder, els drets humans i la governança i la pau i la no-violència.



Una altra finalitat de la guia és mostrar que la submissió al capitalisme de vigilància no és inevitable. En aquesta línia, hi ha una secció d’informació que explica les diferències entre el programari lliure i el privatiu, i es mostren alternatives de la tecnologia des d’una mirada tecnoètica. El document conclou amb algunes preguntes freqüentes, un glossari de termes i unes recomanacions bibliogràfiques que complementen les referències que s’han aportat al llarg del text.



La tècnica de projectes apunta que de moment el document “es repartirà a les entitats sòcies de l’escola”, però que la cooperativa es troba “oberta a dinamitzar tallers o xerrades per donar a conèixer la guia a la gent que estigui interessada”.