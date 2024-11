Sostre Cívic obté 31 milions de fons europeus per a la construcció de més de 350 habitatges socials

Sostre Cívic ha anunciat l'obtenció del major finançament europeu concedit fins ara a una cooperativa catalana: un crèdit de 31 milions d'euros del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB). Els nous habitatges oferiran estabilitat a les sòcies amb quotes accessibles i es construiran en edificis d'alta eficiència energètica.

Aquest finançament permetrà construir més de 350 nous habitatges cooperatius en cessió d'ús, una alternativa a la compra i al lloguer que garanteix el dret a un habitatge assequible i estable a les sòcies. Per a Sostre Cívic, aquest projecte és un primer pas per assolir el salt d'escala que suposarà gestionar, en els pròxims dos anys, un parc de més de 550 habitatges dins els 1.200 habitatges cooperatius que hi ha actualment a Catalunya. “Una resposta imprescindible, des del cooperativisme i amb un important aval internacional, davant la necessitat d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya”, han afirmat.

Sostre Cívic és una cooperativa sense ànim de lucre en la qual les persones sòcies que entren a viure als seus projectes ho fana preu de cost. Cada comunitat haurà d'aportar solidàriament entre el 8% i el 12% del cost total de la promoció en forma de capital social, retornable en cas que alguna sòcia decideixi marxar del projecte. La cooperativa mantindrà la propietat dels habitatges, i les sòcies gaudiran d'un dret d'ús permanent amb quotes mensuals entre un 10% i un 40% per sota del mercat.

Tots els habitatges es construiran seguint criteris d'alta eficiència energètica i inclouran espais i serveis compartits per fomentar la vida en comunitat. Amb una certificació energètica A, els edificis comptaran amb plaques fotovoltaiques per a l'autoproducció d'energia, sistemes de reciclatge d'aigües grises, monitoratge de consums energètics i una xarxa de telecomunicacions compartida.

David Guàrdia, co-coordinador de Sostre Cívic, ha destacat la singularitat de cada projecte: "Els projectes de Lleida i Manresa es construiran amb sistemes industrialitzats per reduir temps i costos, minimitzant l'impacte mediambiental i augmentant la qualitat dels acabats; els de Granollers i Vilafranca del Penedès es construiran amb fusta i disposaran de vehicles de mobilitat elèctrica compartida". També ha subratllat que els projectes de Barcelona tindran un impacte social innovador: l'edifici de Sant Andreu serà inclusiu, amb places reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual, i el projecte de Sarrià, 'Can 70', serà el primer habitatge cooperatiu exclusiu per a persones grans, amb serveis compartits per a la cura de la vellesa.

Suport públic per impulsar el 'model vienès' a Catalunya

Els projectes finançats seran set en total i s'ubicaran en sòl públic cedit pels ajuntaments de Barcelona, Lleida, Manresa, Granollers i Vilafranca del Penedès, amb el cofinançament de la Generalitat de Catalunya. A més, la majoria de les promocions comptaran amb fons NextGenerationEU gestionats per la Generalitat, destinats a la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients, segons la RESOLUCIÓ TER/1706/2023, de 16 de maig. Aquest projecte posa la primera pedra d'un model d'habitatge cooperatiu que vol replicar l'èxit de ciutats europees com Viena o els Països Baixos i Dinamarca, on més del 25% del parc d'habitatge és gestionat per cooperatives o entitats no lucratives, amb sòl i suport públic.

Per evidenciar aquesta col·laboració, ha intervingut Lídia Guillén, secretària d'Habitatge del Govern de la Generalitat, que ha saludat "la iniciativa dels ajuntaments que han apostat pel model de cessió d'ús, que va més d'enllà de construir un habitatge i serveix per transformar tota la societat on intervenen també drets socials i treball".

Al seu torn, María Sigüenza, responsable de país del CEB, ha destacat que "estem orgullosos de donar suport a aquest projecte, ja que invertir en habitatge assequible s'alinea amb les prioritats del nostre Marc Estratègic 2023-2027. A través d'aquest préstec, el nostre objectiu és contribuir a un futur en el qual totes les persones tinguin accés a un lloc segur i assequible per a viure, especialment aquelles que són social i econòmicament vulnerables, incloses les persones amb mobilitat reduïda o discapacitats intel·lectuals".

Carlos Alcoba, president de Sostre Cívic, ha defensat la capacitat i solvència del cooperativisme per garantir el dret a l'habitatge, impulsat i gestionat per les mateixes sòcies de manera democràtica: "garantim que aquests habitatges quedaran per sempre fora del mercat especulatiu, i els futurs excedents que puguem obtenir es reinvertiran en més habitatges". Amb aquestes paraules, ha fet una crida a les administracions perquè continuïn apostant per models no especulatius, sense ànim de lucre i de gestió comunitària per ampliar el parc d'habitatge social protegit, avançant cap a estàndards europeus.