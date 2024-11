Jornal.cat i dBalears firmen un acord d’intercanvi de continguts

Els diaris Jornal.cat i dBalears han firmat un acord d'intercanvi de continguts per multiplicar l'altaveu de les iniciatives de l'economia social i solidària arreu dels Països Catalans a través d'una xarxa de mitjans.

Aquesta firma comportarà que a partir d’ara, dBalears i Jornal.cat repliquin contingut mutu sobre economia social i solidària i que ‘El pòdcast de Jornal.cat’ es retransmeti a la ràdio Ona Mediterrània. A més, ambdós mitjans s’intercanviaran bàners i treballaran de forma coordinada en l’organització d’actes públics.

Segons la directora de Jornal.cat, Aina Serra, “l'acord amb dBalears és una primera passa per enxarxar mitjans de comunicació amb vocació transformadora dels Països Catalans, una aliança més per multiplicar l'impacte dels projectes de l'economia social i solidària arreu del territori". Una visió que també comparteix el director de dBalears, Tomeu Martí: "és imprescindible que treballem en xarxa per fer front a les forces que volen acabar amb nosaltres".

Ambdues direccions s’han trobat a Palma (Mallorca). Aprofitant la trobada, Ona Mediterrània ha entrevistat Serra a la ràdio i Martí ha estat entrevistat per Jornal.cat. Aquesta darrera es publicarà pròximament.

Diari de Balears

El Diari de Balears, dBalears, és la capçalera història de la premsa en català a Mallorca. Es tracta d’un diari d’informació general gestionat per l’Associació Ona Mediterrània, amb una mitjana de més de 100.000 visitants únics mensuals i amb una especial sensibilitat per l’actualitat política, econòmica i dels moviments socials.