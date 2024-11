La Xarxa d’Economia Solidària del País Valencià crida a la mobilització pel 9 de novembre

La Xarxa d’Economia Solidària i Alternativa del País Valencià (XEAS), que agrupa les entitats d’economia social i solidària, ha fet públic un manifest on s’ha sumat a la convocatòria per la mobilització del 9 de novembre per demanar la dimissió de Mazón per la gestió de la DANA. En el comunicat, també s’ha refermat en la necessitat d’ “unir forces des de baix i a construir una alternativa econòmica i social real” davant “la inacció i la complicitat política”.

Amb aquest manifest, XEAS se suma a la convocatòria del 9 de novembre per "exigir la depuració de responsabilitats per la gestió deficient" de la DANA. Una mobilització que l’extrema dreta està intentant boicotejar contraprogramant-la. Segons la Xarxa d’Economia Solidària del País Valencià, cal “mostrar el rebuig a aquesta gestió i al maltractament que hem rebut com a poble per part del govern autonòmic”.

A més, també animen a mantenir les xarxes de suport mutu, com les que ha anat compartint Jornal.cat. “La reconstrucció material, social i psicològica serà una tasca ingent i de llarg recorregut i requerirà que hi siguem presents durant el temps necessari, especialment quan el focus mediàtic baixe d’intensitat”, afirmen. Per això, consideren que “mantenir aquest compromís en el temps és essencial per enfortir aquestes comunitats en tots els aspectes i per garantir una recuperació que responga a les necessitats reals de les persones afectades”.

Tal com han estat afirmant en les diverses jornades que han convocat al llarg de l’any i amb el manifest ‘Canviem el rumb’, des de XEAS consideren que “hem d’acabar amb un model que es fonamenta en la dominació de la natura, el creixement il·limitat, la destrucció del territori i la negligència cap al benestar col·lectiu”.