Joves del camp de Tarragona intercanvien experiències sobre l’economia social i solidària

En el marc de les iniciatives que impulsa la taula de Vulnerabilitats de l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona-Coopcamp, una vuitantena d'adolescents i 14 entitats del tercer sector i l'economia social i solidària han organitzat la segona trobada de la Point of View Festival (POV Fest). El projecte vol visibilitzar les iniciatives destinades a acompanyar joves vulnerabilitzats, així com crear un espai d'intercanvi i connexió entre el jovent participant del camp de Tarragona.

Aquesta col·laboració entre entitats ha permès no només oferir un espai de celebració, sinó també generar vincles per enfortir la xarxa de suport per a les persones joves vulnerabilitzades.



El festival ha tingut tres espais diferenciats: una zona d'activitats, amb propostes lúdiques i motivacionals liderades pels adolescents que ha inclòs grafiti, boxa, trenes africanes, venda de roba de segona mà i furgoteques, tot acompanyat de música; un espai de paradetes amb l'exposició de projectes d'inserció laboral pel jovent; i una zona de converses, on s'han compartit experiències vitals dels nois i noies.





La Taula de Vulnerabilitats



La Taula de Vulnerabilitats està impulsada per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona. El Point of View Festival és un espai d’intercooperació del tercer sector social i l’Economia Social i Solidària del Camp de Tarragona que té com a finalitat teixir aliances i impulsar projectes transformadors conjunts per impactar en el territori.