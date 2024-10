Manresa, Sant Cugat del Vallès, Palau d’Anglesola i el Berguedà s’adhereixen a la XMESS

La Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària (XMESS) s’ha reunit en una assemblea a Amposta (Montsià), on ha celebrat l’adhesió de Manresa, Sant Cugat del Vallès, Palau d’Anglesola i el Consell Comarcal del Berguedà. La trobada, que ha sigut híbrida, ha permès donar a conèixer iniciatives del territori a la cinquantena de municipis participants. A més, s’hi ha ratificat el primer conveni de l’entitat amb el govern de la Generalitat de Catalunya, que assegura la seva sostenibilitat i marca reptes per la xarxa.

El primer conveni firmat entre XMESS i la Direcció General d’Economia Social i Solidària i les Cooperatives aporta recursos econòmics a l’entitat i aquesta es compromet a desenvolupar un pla de treball. Tal com afirmen des de l’entitat, els reptes que es plantegen a partir d’ara són “fer que la XMESS sigui una eina útil per les polítiques públiques locals d'impuls de l'economia social i solidària, esdevenir un agent de referència en el sector, establir una taula de seguiment amb la direcció general, enfortir el paper de la xarxa com a xarxa de suport mutu i reforçar les activitats i productes generats”. Tot això, alhora que ofereixen “major suport als municipis i comarques”, “tot evitant duplicitats”.

L’assemblea també ha celebrat l’adhesió de quatre nous membres, amb els quals sumen seixanta-set ajuntaments i consells comarcals. Els pròxims territoris on voldrien arribar són el Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre i també voldrien apropar-se a micropobles i consells comarcals.

Al llarg de la jornada, també s’han donat a conèixer els programes cooperatius, comunalitats, Ocell de Foc i projectes Singulars de les Terres de l’Ebre, que ha permès que aquelles regidories que hi han assistit de forma presencial coneguin com s’interrelacionen entre ells.