El 45% de les persones que reben mentoria són infants i adolescents vulnerabilitzats

Arran de la celebració del Dia de les Persones Mentores el passat 27 d’octubre, la Coordinadora de Mentoria Social ha impulsat la campanya 'Amb la mentoria social, transformem realitats', per donar a conèixer els projectes de mentoria i aconseguir que més persones esdevinguin mentores. Una necessitat creixent davant l’augment del nombre de persones en situació de vulnerabilitat i l’impacte accentuat cap a infants i joves, que representen el 45% de les persones que reben mentoria.

La presidenta de la Coordinadora de Mentoria Social, Raquel Carrión, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que “si pensem en la nostra història vital, segur que tots trobem alguna persona que ha sigut el nostre referent i que ens ha servit de mentors o de mentores al llarg de la nostra història vital. Pot ser un tiet, una tieta, un membre de la família, un amic, un germà, etc.”. En aquesta línia, destaca que el que volen aconseguir cercant a persones mentores és “referents per a una persona que de manera natural no els té en la seva vida, i que els necessiten en un moment del període vital”.

La mentoria social se centra a establir relacions i vincles de confiança entre persones mentores i mentorades per afavorir el creixement i desenvolupament personal. L’arribada de persones nouvingudes, l’augment de persones amb problemes de salut mental, el desencant de les persones joves o els nombrosos casos de violència masclista fan que l’actualitat estigui marcada per un increment significatiu del nombre de persones en situació de vulnerabilitat. En aquests casos, el paper de la mentoria social pot ser clau per revertir aquesta tendència.



Segons Carrión, les persones “no s’ofereixen a fer de mentores perquè no coneixen la possibilitat des d'aquesta perspectiva de voluntariat. Sovint, s'associa més al concepte de mentor o mentora en l'àmbit professional: una persona sènior fa de mentor d’una persona jove que comença en un ofici, però la figura de mentor dins l'àmbit del voluntariat social encara és bastant desconeguda”.



Actualment, hi ha més de 70 projectes de mentoria social a l’estat espanyol que, en el marc dels objectius de l’Agenda 2030, treballen per reduir les desigualtats d’oportunitats entre persones i afavorir la inclusió social de diversos col·lectius.





La Coordinadora de Mentoria Social

És una xarxa estatal d'organitzacions que desenvolupen projectes de mentoria social dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat en territori espanyol. La missió és que la mentoria estigui al servei de la inclusió, de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats dels col·lectius més vulnerabilitzats. Actualment, en formen part un total de 25 entitats, impulsant 37 projectes de mentoria social a través dels quals s’està donant resposta a més de 3.322 persones.