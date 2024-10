El Congrés Estatal de les Cooperatives d’Ensenyament aplega uns 300 docents a València

Prop de 300 docents, entre professorat, orientadors i equips de direcció, d'escoles cooperatives de tot l’Estat han participat en la XX edició del Congrés estatal de Cooperatives d'ensenyament, que ha tingut lloc a València del 23 al 25 d'octubre i que ha organitzat la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE) i la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV). La jornada ha finalitzat amb la firma d’un manifest, on s’han reivindicat com "l’economia social de l’espai educatiu".

A partir del manifest, les escoles cooperatives han exposat una sèrie de responsabilitats i demandes. Entre d’altres, han reclamat “elaborar una normativa que afavorisca les transformacions de centres educatius de titularitat privada en cooperatives educatives”, “incorporar la proposta pedagògica de les cooperatives escolars en tots els nivells d’educació reglada” i “la preferència explícita de les cooperatives educatives en els procediments d’accés al concert educatiu”.

Amb el lema ‘Educació i Art: l'art d'innovar, l'art d'incloure’, aquesta edició del Congrés ha proposat nous enfocaments i ha compartit pràctiques i experiències innovadores relacionades amb l'ensenyament dels àmbits artístics. L’objectiu era estar en línia amb els postulats de la Conferència Mundial sobre Educació Cultural i Artística de la UNESCO celebrada aquest mateix any. El seu objectiu ha estat integrar més i millor les arts en l'ensenyament, responent a la seva crida per a reforçar encara més les sinergies entre la cultura i l'educació com a via per a construir societats més inclusives, igualitàries i resilients.

Entre els centres educatius assistents, s’ha comptat amb una elevada presència de centres d’EscolesCoop (Catalunya), de la UCTAIB (Illes Balears) i de la UCEV (País Valencià). També han pogut visitar alguns exemples d’escoles cooperatives de València.

Segons el president de la UCEV, Miquel Ruiz, el Congrés ha estat “una oportunitat per a cohesionar i fer créixer professionalment a les persones que treballen cada dia els projectes educatius de les cooperatives d'ensenyament; al mateix temps, serveix per a projectar el nostre model diferencial de fer escola, en esta ocasió sumant-nos a l'impuls que es pretén donar a l'economia social. Al cap i a la fi, les cooperatives d'ensenyament som l'economia social de l'espai educatiu”.