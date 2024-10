La commemoració pel 125è aniversari del cooperativisme acaba amb un concert multitudinari

Sota el lema ‘Persones. Planeta. Propòsit’, el moviment cooperativista de Catalunya ha omplert Plaça Catalunya, a Barcelona (Barcelonès), per celebrar el seu 125è aniversari. La periodista Laura Aznar i l’actriu Gemma Polo han presentat aquest concert, que ha comptat amb les actuacions de La Pegatina, Balkan Paradise Orchestra, Maria Hein, Mama Dousha i Sara Socas. Amb aquest esdeveniment, organitzat per 15 cooperatives diferents, es posa fi a la campanya dels 125 anys de cooperativisme, impulsada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat).

En declaracions a Jornal.cat, la portaveu de CoopCat, Anna Puig, ha afirmat que el concert tenia l’objectiu de “compartir la part final de la campanya de celebració fent-ho arribar al públic jove”, al mateix temps que la simple experiència permetés veure a les persones assistents “una idea de què és el cooperativisme”.

Al llarg de l’any, la Confederació ha impulsat accions d’impacte i sensibilització al territori, com el monument format per quatre murals fets per Reskate Studio a Mataró, Valls, Maldà i Palafrugell, el Congrés del Cooperativisme de Catalunya celebrat el 4 de juliol o la visibilització d’experiències de cooperatives.

Puig ha assegurat, en nom de la Confederació, que aquesta commemoració els ha permès “arribar a moltes poblacions i fer una campanya molt disseminada”. “Estem contentes de com va anar el Congrés, perquè creiem que també va ser una manera de visibilitzar-nos, de significar-nos de cara a l'administració i de significar-nos com a moviment cooperatiu i model socioeconòmic transformador, que prioritzem les persones i posem les persones del planeta per davant”, ha afegit.

Catalunya, líder en cooperativisme

Catalunya lidera el rànquing de cooperatives del conjunt de l’Estat amb més de 4.700 cooperatives, el 19,17% del total, i ho fa amb un model pioner, propi i singular que el converteix en referent dins i fora d’Espanya. El cooperativisme català és un model en auge i creixement sostingut al llarg de les 3 darreres dècades. En els darrers deu anys, s’han constituït un total de 1.562 cooperatives noves a Catalunya. És a dir, 1 de cada 3 cooperatives actuals ha nascut en la darrera dècada, malgrat la crisi econòmica i la pandèmia, i han crescut en ocupació fent que moltes cooperatives facin el salt de petites a mitjanes empreses, i de mitjanes a grans empreses.

Les empreses cooperatives d’avui destaquen per l’arrelament territorial, la diversificació de sectors, la innovació, la intercooperació i la construcció participativa de polítiques comunitàries. Segons el Registre General de Cooperatives de Catalunya, entre el 2016 i el 2022 aquest model d’empresa va créixer un 55% a Barcelona, un 70% a Girona i un 49% a Tarragona.