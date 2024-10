L’Aplec Cooperatiu s’ofereix a gestionar l’edifici del Mercat del Pla de Lleida

L'entitat Aplec Cooperatiu ha presentat a l'Ajuntament de Lleida una proposta per assumir la gestió de l'edifici del Mercat del Pla i convertir-lo en un espai de cotreball, que funcionarà com a seu de les tretze cooperatives de Lleida (Segrià) associades en aquesta xarxa d'entitats de l'economia social i cooperativa i per altres que s'hi vulguin sumar en un futur. El projecte preveu habilitar diferents sales i despatxos d'ús compartit a l'interior de l'edifici amb estructures modulars senzilles, però que permeten adaptar l'ús de l’edifici, que està protegit pel seu interès arquitectònic, perquè les cooperatives hi puguin desenvolupar els seus projectes i donin activitat al barri amb moviment de persones en horari de matí i tarda.

L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha valorat molt positivament la proposta, ja que s'alinea amb els objectius del projecte, inclòs al Pla d’Actuació Municipal, per a impulsar la revitalització del Centre Històric com un districte obert a la creativitat i la innovació, que aposta per les persones joves i en el qual es reserva un paper molt important pel Mercat del Pla.

L'Ajuntament té previst licitar pròximament la concessió de l'edifici del Mercat del Pla, orientada a entitats sense ànim de lucre que puguin liderar un projecte atractiu pel Centre Històric.

13 cooperatives amb 160 socis

Les cooperatives impulsores del projecte d'Aplec Cooperatiu compten amb 160 persones sòcies i una trentena de treballadors i treballadores fixes, amb una facturació anual conjunta d'uns 9 milions d'euros. Són dels àmbits de la cultura, la comunicació, l'educació, l'habitatge, els serveis lingüístics, el consum, l'alimentació, la producció audiovisual i els serveis socials, tot i que la idea és anar incorporant més cooperatives a l'espai, que podria anar creixent en funció de les necessitats. Totes elles tenen la voluntat de treballar en un espai compartit per poder enfortir la xarxa cooperativa i la col·laboració mútua i la intercooperació.

Les cooperatives que integren Aplec Cooperatiu són: Growords, serveis lingüístics i de traducció; La Llamborda, associació feminista; La Magrana, revista cultural; Tres cadires, lleure educatiu; Lo Fato, associació de consum responsable; Recoop, sostenibilitat alimentària; Ocell de Foc, atenció a joves amb problemes de salut mental; Octubre, productora audiovisual; Obrint Portes, habitatge; Ponent Coopera, impuls al cooperativisme; Actua, atenció a persones amb situació de risc; La Boqueria, arquitectura, i Sarau, màrqueting digital.

Més enllà de compartir l’espai físic i els recursos materials, la seva proposta pretén transformar el Mercat del Pla en un espai de sensibilització i promoció del cooperativisme i l'economia social i solidària, per la incubació i acceleració d'altres cooperatives, potenciant la cooperació entre elles i l'aliança amb altres agents culturals, educatius i empresarials del territori. A més, es valora que és un espai cèntric estratègic per a la dinamització del Centre Històric.

Aquest projecte se sumarà al de la Casa de Fusta, el local autogestionat d'ús comú perquè joves emprenedors desenvolupin els seus negocis al Centre Històric. L'espai, que actualment acull 14 coworkers de diversos sectors, està pensat per a emprenedors de 18 a 35 anys tot i que hi pot treballar gent major de 35 anys, sempre amb preferència per la gent jove.