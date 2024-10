El primer Baròmetre Cooperatiu de les Illes Balears demostra un estancament en el creixement de les cooperatives

La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) ha publicat el seu primer Baròmetre Cooperatiu, una eina pionera que pretén radiografiar l’estat de les cooperatives de treball al territori balear. Aquest projecte d’autodiagnosi, impulsat amb fons europeus, demostra que hi ha 350 cooperatives de les Illes Balears, que tenen un gran marge de creixement. A més, evidencia que encara no tenen presència al sector predominant del territori: el turístic.

Com ha explicat Catibel de la Fuente, en representació de la UCTAIB, “un dels problemes quens trobàvem és que ja no només de cooperativisme sinó de tot allò que fa referència a economia social i solidària, no tenim ni estadístiques ni registres que funcionin”. Aquest motiu va provocar que impulsessin aquest projecte, que està impulsat amb fons europeus.

El Baròmetre, que estudia les dades del 2023, demostra que actualment hi ha unes 350 cooperatives actives a les Illes, entre les quals destaquen 220 cooperatives de treball associat, 53 microcooperatives, 51 agràries i 12 d’iniciativa social. L’anàlisi també revela que el 81,82% de les cooperatives enquestades han mantingut el seu nivell d’ocupació respecte al 2022, sense cap pèrdua de llocs de treball.

Pel que fa als ingressos, el 54,55% de les cooperatives enquestades facturen menys de 200.000 €, i un 27,27% superen aquesta xifra. També es destaca que el 81,82% han augmentat la seva facturació respecte a l’any anterior, i el 54,55% preveu un 2024 encara més positiu.

Segons de la Fuente, “la sorpresa més important, sense que ho sigui perquè ja ho percebíem, és la baixa participació de les cooperatives”. Des d’UCTAIB, consideren que “hi va haver una pujada molt important en el 2019 per la llei de micro cooperatives, però aquest efecte ha anat passant a poc a poc i ara hi ha molta prudència, molta cautela a l'hora de crear empreses”. Un fet que associen a què “l'administració no fa res per això, ens tenen una mica de decoració i ens treuen quan convé, quan han de parlar de sostenibilitat, quan han de parlar d'igualtat de gènere, quan han de parlar de tot aquest tipus de coses”.

Arran d’aquesta observació, des de la UCTAIB consideren que “un repte important és la visibilitat”, al qual s’afegeix el de no tenir “cooperatives turístiques, hotels, agroturismes, restaurants...”. Reptes que també va situar el president del Mercat Social, Jordi López, a Jornal.cat.

Un cop presentat el primer Baròmetre, la intenció que tenen és repetir-lo cada any. A més, faran una presentació el dia 10 de desembre juntament amb la direcció general d'Empresa, Autònoms i Comerç per tal de compartir aquestes dades amb l’administració.