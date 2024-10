El Festival Internacional de Cinema Social CLAM celebra la vintena edició

La vintena edició del festival de cinema CLAM es va inaugurar a Manresa el passat dissabte 19 d’octubre. Ho va fer omplint de gom a gom la sala 1 del complex Bages Centre amb la projecció del documental ‘No other land’, una cinta sobre la guerra de Palestina que ja sona amb força per a la cursa a l'Òscar a millor documental 2024. Fins diumenge 27 d’octubre s’hi haurà pogut veure un extens programa d’activitats amb una trentena d’estrenes entre llargmetratges i curts, xerrades, sessions especials acompanyades pels creadors, un cicle sobre l’alzheimer amb la participació de la Fundació Pasqual Maragall i una acurada entrega de premis, entre la secció oficial a competició i els premis d’honor. També s’hi celebrarà la primera Nit de l’Audiovisual de la Catalunya Central.

Pel que fa a guardons, en aquesta vintena edició, el festival ha atorgat el premi Pere Casaldàliga 2024 —que pretén reconèixer una contribució a la solidaritat entre els pobles i les persones—, a Matres Mundi, l’ONG d’origen bagenc centrada en l’atenció a mares i infants en situacions de vulnerabilitat. Ho va fer en el transcurs d’un acte en què va participar el periodista Manel Alias. Per altra banda, el director francès Bertrand Bonello, que va oferir una classe magistral conduïda pel periodista cultural Philipp Engel, va rebre el premi d’honor del festival. Durant el transcurs de la setmana també hi hauran estat premiats la productora Isona Passola, el comunicador Àlex Gorina, els primers directors del CLAM, Valentí Oliveras i Serafi Vallecillos, i el director de fotografia Néstor Almendros, que rebrà el premi a títol pòstum.

El festival, que pretén esdevenir el gran festival de cinema social del país, celebra aquesta vintena edició posant l’atenció en temes com la salut mental o els problemes d’habitatge amb la voluntat de fomentar el “pensament crític”. El director del CLAM, Esteve Soler, subratlla que, amb aquests vint anys de vida, han vist com “el cinema social s’ha consolidat com una necessitat”.