La FESC apropa l’economia social i solidària de manera festiva i dinàmica

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) ha omplert d’activitats dinàmiques i festives el Parc de l’estació del Nord de Barcelona (Barcelonès) durant el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre. El festival ha contribuït a mostrar la capacitat de resposta de l’economia social i solidària en múltiples sectors, apropant unes 90 iniciatives d’arreu del país d’una manera directa i amena. Segons l’organització, es va aplegar de mitjana 650 persones per hora.

Amb més de deu edicions celebrades des de l'any 2011 al recinte de la Fabra i Coats de Barcelona, enguany s’ha organitzat al Parc de l’estació del Nord, fet que els ha permès apropar-se al veïnat del barri. A més, l’esdeveniment s’ha celebrat per primera vegada com a Festival amb la finalitat de donar a conèixer l’economia social i solidària (ESS) al públic general. Per això, en aquesta ocasió també s’ha obtingut finançament a través de crowdfunding de Goteo.

El festival ha comptat amb una àmplia diversitat d’activitats lúdiques i festives: concerts, jocs, actuacions, paradetes, pòdcasts, tasts de productes, oferta gastronòmica, etc. Tant adults com infants han tingut l’oportunitat de conèixer diverses iniciatives que plantegen una alternativa al capitalisme. Hi ha hagut una desfilada de moda sostenible, s’ha reflexionat sobre l’habitatge col·lectiu a les ruralitats, hi ha hagut jocs sobre la justícia global, monòlegs sobre violències de gènere, una gimcana sobre l’alimentació, un taller de reparació, pòdcasts en directe, entre moltes altres activitats.

També s’ha dut a terme una exposició estructurada en cinc esferes, per tal de donar a conèixer l’economia social i solidària com a moviment, amb el títol ‘Quan allò quotidià esdevé extraorinari’. Al llarg del parc, s’ha donat a conèixer què és l’ESS, com convivim i ens cuidem des de l’ESS, com consumim, com treballem i com aprenem i ens divertim. A més, com a activitat estrella de la Xarxa d’Economia Solidària, s’ha presentat també un videojoc amb una pantalla tàctil que educa sobre els valors del moviment: ‘Social Fantasy: l’escamot rebel’.

L’esdeveniment també ha tingut presència institucional. Hi ha assistit el recentment nomenat director general d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, David Bonvehí, i la directora de serveis d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona, Ester Vidal Pujol-Xicoy. Des de l’escenari principal, tots dos han agraït la tasca de l’organització del festival i s’han compromès amb el moviment.