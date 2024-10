48h Open Coop House: Quatre habitatges cooperatius que podràs visitar

El cap de setmana del 25 al 27 d'octubre, Sostre Cívic convoca un any més la iniciativa ‘Open Coop House’, un esdeveniment paral·lel al festival 48h Open House Barcelona. Aquest esdeveniment permetrà als visitants descobrir de primera mà els projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús que Sostre Cívic impulsa a Barcelona, Olesa de Montserrat i Sant Cugat del Vallès, amb visites guiades per les mateixes sòcies que hi viuen.

L’Open Coop House ofereix l’oportunitat de veure com funciona aquest model alternatiu d'accés a l'habitatge, que combina l'autogestió amb la sostenibilitat, i com aquests projectes han esdevingut una resposta a la crisi de l'habitatge.

Els quatre edificis que es podran visitar són:

1. La Balma (Poblenou, Barcelona): Diumenge 27 d'octubre d'11.00 a 12.00 h i de 12.30 a 13.30 h. Situat en un solar cedit per l'Ajuntament de Barcelona, La Balma és un dels projectes més representatius de Sostre Cívic. Amb 20 habitatges i dissenyat per LaCol i LaBoqueria, aquest edifici és un referent de sostenibilitat i vida comunitària al Poblenou. La construcció, finalitzada el 2021, ha rebut nombrosos reconeixements, incloent-hi el premi a la millor edificació d'obra nova per l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl.

Foto: Milena Villalba

2. Cirerers (Roquetes, Barcelona): Diumenge 27 d'octubre a les 11 h, 12 h i 13 h. Cirerers, ubicat al barri de Roquetes també sobre sòl cedit per l'Ajuntament, és el projecte cooperatiu més gran de Sostre Cívic, amb 32 habitatges. L'edifici, en convivència des del 2022, destaca per ser l'edifici de fusta més alt de l'Estat i per la seva mínima demanda energètica, convertint-lo en un exemple de sostenibilitat. Aquest projecte també inclou un economat, reforçant el compromís del barri amb l'alimentació sostenible. Ha rebut diversos guardons, incloent-hi el premi a la sostenibilitat als Advanced Architecture Awards 2022.

Foto: Joan Guillamat

3. La Xicoira (Olesa de Montserrat): Divendres 25 d'octubre de 18.00 a 19.00 h i Diumenge 27 d'octubre d'11.00 a 12.00 h. La Xicoira és un projecte singular, ja que va sorgir recuperant l'estructura d'un edifici abandonat després de la crisi immobiliària del 2008. Des del 2023, els 25 habitatges que conformen aquest edifici ja estan en convivència. S'ha treballat en la millora de la seva eficiència energètica i s'han incorporat espais comunitaris, consolidant-lo com el projecte d'aquestes característiques més gran fora de Barcelona.

Foto: Jesús G. Pastor

4. Clau Mestra (La Floresta, Sant Cugat del Vallès): Diumenge 27 d'octubre de 11.30 a 12.30 h i de 12.30 a 13.30 h. Aquest projecte es va desenvolupar després de la rehabilitació de les antigues cases dels mestres del municipi cedides pel consitori (després d'anys de lluita veïnal) a la cooperativa per a tirar endavant una solució residencial assequible a la zona residencial de La Floresta. Amb 11 habitatges cooperatius, Clau Mestra destaca pel seu ús de materials de bioconstrucció i per l'autoconstrucció assistida, on les mateixes sòcies van participar en la rehabilitació. Aquest model innovador busca rebaixar costos i empoderar les persones que hi viuen. El projecte va ser reconegut el 2022 per la seva actuació en rehabilitació sostenible.

Foto: Milena Villalba

Inscripcions a les visites

Les visites tenen places limitades i es poden reservar a la web de Sostre Cívic (les visites a Cirerers es poden inscriure directament a la web del festival 48h Open House BCN perquè formen part del programa oficial). L'esdeveniment està obert a socis i no socis de la cooperativa, oferint una oportunitat única per explorar de prop aquests projectes i entendre com l'habitatge cooperatiu pot ser una alternativa real i sostenible a l'accés a l'habitatge.