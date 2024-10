Un informe de La Dula conclou que la salut mental del jovent depèn de la seva condició social

La Dula, el programa Ocell de Foc del Vallès Oriental, ha presentat l’estudi 'Experiències, relats i sentits en relació amb la salut mental del jovent del Vallès Oriental', on s'ha recollit i s’ha posat en valor les experiències de malestar de 1000 joves d'entre 16 i 30 anys. L’informe es dirigeix a les persones i els professionals que es relacionen amb el jovent perquè tinguin una eina per a comprendre millor la realitat juvenil de la comarca.



Clara Castanyo, membre de l’equip tècnic de La Dula, ha compartit amb Jornal.cat les conclusions de l’estudi: “quan parlem de les experiències de malestar, no només hi ha divergència en percentatges, sinó també en el tipus d’experiència. Mentre que en els homes la ràbia és un dels malestars quotidians, les dones experimenten més l’estrès”. També, l'informe afirma que “el malestar per la desil·lusió pel futur només apareix en persones racialitzades o en persones pobres. I que la sensació de no encaixar l’experimenten les dones, les persones neurodivergents o amb diversitat funcional i les persones amb una opció sexual no normativa”.

La membre de l'equip tècnic de La Dula afirma que la “publicació no és un punt final, sinó que ha servit per iniciar els diàlegs amb els professionals de diferents àmbits, des de regidores de joventut, referents de benestar emocional del CAP i servei socials, per veure com amb el treball en xarxa podem transformar la manera en què acompanyem el patiment de les persones joves”.

D’altra banda, assegura que és important realitzar aquestes investigacions per "qüestionar-nos com funciona el món". A més, per Castanyo, les conclusions permeten entendre que “les persones riques pateixen menys que les persones pobres, que les persones blanques pateixen menys que les persones racialitzades i que els homes pateixen menys que les dones". Per tant, "hi ha una estructura de dominació que existeix i no és una qüestió neutral".



L’estudi s’ha desenvolupat al llarg de dos anys amb dues accions principals: una enquesta virtual on han participat 832 persones i tallers presencials en diversos municipis de la comarca amb l’assistència de 170 persones. En aquesta línia, des de Jornal.cat, vam assistir al primer aniversari del projecte Ocell de Foc-Ecojove que va atendre més de 1250 joves de malestar emocional per tal d’acompanyar-los cap a una autonomia i millora de la qualitat de vida. Castanyo ha assenyalat que s’ha volgut tancar aquests mesos de feina “sistematitzant tota la informació a la qual hem tingut accés”.

El contingut de l’informe s’ha centrat a contestar quines idees tenen els joves respecte a "la salut, el benestar, el malestar, el patiment, els orígens del patiment, com es relaciona el mateix patiment amb com s'entén el món i les expectatives de futur". En aquesta línia, la membre de l’equip tècnic de La Dula ha destacat una idea: "la salut integral de les persones està condicionada pel lloc que ocupem en el món tenint en compte el gènere, la classe, l'orientació sexual, la procedència, etc." Afegeix que “la manera en com es perceben els estats de salut en els homes, dones, persones trans, persones no heterosexuals, persones migrades i persones racialitzades són significativament diferents”.