MIRADES sobre drets amb fotografies de Clarens Val

“El 7,7% dels treballadors catalans són pobres”, publica Oxfam Intermón en el marc del Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa. Una dada que se suma a moltes d’altres: sobre l’increment dels preus de l’habitatge, la cistella alimentària, l’energia, etc. Els alts índexs de pobresa, en els seus àmbits diversos, evidencien que encara queden molts drets per conquerir, i és precisament aquesta mirada la que les fotografies retracten. És quan la gent s’organitza, com ho fa l’economia social i solidària, que els drets es guanyen i es consoliden.



Les fotografies són del fotògraf Clarens Val.