REVIVE, Retícula i Obrador de pastisseria: els tres projectes guardonats en la IV edició dels Premis Eines

Tres projectes de transformació social d'àmbit català, vallesà i local han estat guardonats en la quarta edició dels Premis Eines, que s'han celebrat aquest dimarts a la tarda a Badia del Vallès. Concretament, han estat premiats els projectes REVIVE, Retícula i Obrador de pastisseria del Centre Ocupacional del Bosc, compromesos amb la rehabilitació cognitiva de les persones grans mitjançant realitat virtual immersiva, la representació visual inclusiva i la inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica a través de la pastisseria. Els premis, que tenen una dotació econòmica de 2.500 euros cadascun, han estat lliurats aquest dimarts en un acte a l'Auditori Municipal Antonio Díaz - El Mago Pop de Badia del Vallès.

Els premis els atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Ajuntament de Mollet del Vallès, els consells comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona. L'acte ha comptat amb la presentació de l'Anuari d’Emprenedoria, Economia i Innovació Social 2024, així com l'actualització del Visor CREIS 2024 amb novetats sobre l'economia social i solidària a l'Àmbit B-30, així com la ponència del vicepresident de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. També hi ha hagut intervencions de l’alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, el rector de la UAB, Javier Lafuente, i la consellera d'Igualtat i Feminismes i exalcaldessa de Badia, Eva Menor.

El premi Eines d'àmbit català ha estat per a REVIVE, un programa de rehabilitació neuropsicològica mitjançant la intervenció amb realitat virtual immersiva (RVI) per millorar l'estat cognitiu, físic i emocional de la gent gran. La iniciativa, impulsada per Suara, ofereix un entorn terapèutic que combina 'mindfulness', activitats cognitives i activitat física.

Aquesta tecnologia permet als participants simular situacions desafiadores en un entorn segur, fomentant l'autonomia i la qualitat de vida. Amb la col·laboració del Grup de Recerca Cervell, Cognició i Conducta del Consorci Sanitari de Terrassa (CNT) i de Broomx, empresa dedicada a la tecnologia immersiva, REVIVE s'ha consolidat com un model d’estimulació innovador i amb validesa científica. El projecte es dirigeix a persones grans amb envelliment normal i amb deteriorament cognitiu lleu amb l'objectiu de millorar la funció cognitiva i la qualitat de vida a través de la realitat virtual immersiva. Durant el 2024, es preveu l'expansió del programa a diverses regions de Catalunya, ampliant l’abast territorial i beneficiant més usuaris i centres de dia.

El premi Eines d'àmbit vallesà ha estat per a Retícula, un banc d'imatges social i lliure impulsat per la cooperativa de comunicació Crisàlide, i que és un repositori fotogràfic d'accés lliure i gratuït que representa la diversitat en totes les seves formes, amb una mirada feminista, interseccional, antiracista i inclusiva de les persones amb diversitat funcional. El projecte, creat com a resposta a la manca de representativitat en els continguts visuals del sector de l'economia social i solidària, ofereix imatges que reflecteixen la quotidianitat de col·lectius sovint invisibilitzats.

Les seves col·leccions fotogràfiques s'organitzen per temes com ara LGTBIQ+, consum, cultura, mobilitat, feina i dones, i estan disponibles sota llicència Creative Commons. Amb el suport del Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament de Terrassa, Retícula ha aconseguit visibilitzar històries que fins ara no tenien presència en els bancs d’imatges convencionals.

Finalment, el premi Eines d'àmbit local ha distingit l'Obrador de pastisseria del Centre Ocupacional del Bosc, un projecte de formació en pastisseria per a persones amb discapacitat psíquica. Situat a Mollet del Vallès, forma part del Servei Ocupacional d'Inserció del Centre Ocupacional del Bosc i té com a objectiu capacitar als seus participants per desenvolupar tasques pròpies de la pastisseria, així com adquirir hàbits laborals i actituds de responsabilitat. El projecte s'ha convertit en un espai d’aprenentatge on els usuaris elaboren galetes, magdalenes, pans de pessic i altres productes, que després venen en fires locals i a famílies de la comunitat.

L'obrador és reconegut a la comarca pels seus productes artesanals i ecològics, com les seves famoses magdalenes, amb les quals participen en la Fira d'Artesans de Mollet, i planteja en un futur crear un obrador productiu i una botiga al mercat municipal per garantir la inserció laboral dels usuaris i donar continuïtat a aquesta iniciativa formativa.

Han estat finalistes dels premis tres projectes per categoria. En l'àmbit local, Slowyoga i Evolució s’han quedat a les portes del premi. En l’àmbit vallesà, Fundació Sanitària de Mollet i la cooperativa Tapurna. Finalment, en l’àmbit català, Art-Agere i La Sembra, pel projecte de Jornal.cat.