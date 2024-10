Neix la fira La Diversa, un espai de diàleg i reflexió al voltant dels gèneres i les sexualitats

Dissabte 16 de novembre tindrà lloc la primera edició de la fira La Diversa de Terrassa, un espai on, a través del llibre, s’abordaran diverses qüestions al voltant de tot allò que trenca amb la norma cisheterosexual, des d’una perspectiva antiracista. L’acte es farà al Vapor de Prodis del municipi egarenc.

La ciutat de Terrassa estrena nou esdeveniment: la fira La Diversa, de defensa dels drets LGTBIQ+. L’acte acollirà un ampli ventall d’activitats al voltant del llibre i la literatura, com un grup de lectura, un conta-contes, converses amb editorials de literatura infantil i per a persones adultes o un recital de poesia, però també jocs com el Magma o un sexescape i un quinto musical.

La Diversa se celebrarà dissabte 16 de novembre al Vapor de Prodis (carrer del Bruc 24, de Terrassa), de 10 a 23 h, on participaran diverses entitats i col·lectius en favor dels drets LGTBIQ+ i les noves narratives al voltant de la identitat i la sexualitat. El centre de creació artística El Corralito, la cooperativa de comunicació Crisàlide, Desviades Collective, Filigrana LGTBI, l’Escoleta transfeminista de Synusia, Sexit o Ca l’Enredus són alguns dels col·lectius i entitats vinculades a l’agenda d’activitats que es podran trobar a la fira.

Entre les editorials que hi estaran presents hi ha Consonni, Continta me tienes, Descontrol, Levanta Fuego, Bellaterra Kids, Pol·len edicions o Takatuka, totes elles editorials que han publicat sobre la temàtica LGTBIQ+.

Paral·lelament a la programació d’activitats, hi haurà una fira de llibres que comptarà amb editorials, llibreries, col·lectius i persones a títol individual que s’hagin autoeditat llibres de temàtica LGTBIQ+.