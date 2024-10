El Mas Vil·la Maria de Reus esdevindrà el primer obrador de consciència ecosocial i cultural

El Mas Vil·la Maria és un edifici modernista de primer nivell patrimonial, obra de l’arquitecte Pere Caselles (1902-1908) ubicada a l'avinguda de Falset de Reus (Baix Camp). El mas, que estava en desús, esdevindrà el primer obrador de consciència ecosocial i cultural l’octubre del 2025, gràcies a l’impuls de Còdol Educació, que vetlla per la preservació del patrimoni cultural i la consciència ecosocial.



El projecte és un acord entre Còdol Educació, els propietaris i una subvenció del Departament de Cultura. En el marc del 30è aniversari de Còdol Educació, l’associació ha presentat una proposta de reforma per retornar la vida a l’edifici Vil·la Maria, tenint present l’art, la natura i la cultura. Un espai que esdevindrà el primer obrador de consciència ecosocial i cultural amb la finalitat de crear una nova relació amb el planeta, amb la comunitat i amb nosaltres mateixos.





En aquest context, la presidenta de Còdol Educació, Maria Adzerias Saperas, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que l’entitat va néixer amb “la visió del bé comú i amb una perspectiva de transformació”. Afegeix que volen “donar resposta des de l’economia social i solidària amb projectes transversals que canviïn la mirada de com veiem i interpretem les coses a temàtiques com la crisi climàtica”.

L’edifici serà visitable per a tots els públics i oferirà una àmplia programació d’activitats distribuïdes en tres eixos principals: el modernisme, les arts digitals i la naturalització de la ciutat. L’immoble es dividirà en tres plantes. La baixa, serà un espai de lliure concurrència on es faran actes públics, xerrades, presentacions de llibres. La primera planta es convertirà en les oficines de Còdol i serà on treballaran. A més, durant la segona fase de construcció la intenció és crear a la tercera planta una sala diàfana per activitats com el ioga i la meditació.