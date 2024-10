La cooperativa La Tonenca cedirà energia renovable a famílies en situació de pobresa energètica

L’Ajuntament de Tona (Osona), la Mancomunitat La Plana i la comunitat energètica La Tonenca han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per reduir la pobresa energètica al municipi. Així, la comunitat cedirà energia renovable a un total de set famílies en situació de pobresa, que seran escollides pels serveis socials de la Mancomunitat segons uns barems estandarditzats. El bisbat de Vic ha cedit una teulada perquè la comunitat hi instal·li plaques solars.

El president de la Mancomunitat, Pere Medina, ha explicat que l’objectiu és estendre aquest model a la resta de poblacions de la seva àrea i, fins i tot, la Diputació ja s’hi ha interessat. De moment, Taradell i Balenyà ja treballen per establir convenis amb comunitats locals.

L’alcalde de Tona, Lluís Ges, ha explicat que el conveni no podrà donar cobertura a les necessitats energètiques de persones en situació de pobresa que hi ha a tot el poble, però la idea és que les famílies que s’hi acullin puguin arribar a sortir d’aquesta situació. D’aquesta manera, noves famílies que ho necessitin també s’hi podran acollir.

La Mancomunitat, a banda de la selecció de les famílies en situació de pobresa energètica a través dels serveis socials, farà una aportació de 700 euros, que es destinaran a formalitzar la inscripció com a membres de la comunitat energètica.

Gràcies a l’acord a què han arribat amb el Bisbat de Vic, La Tonenca podrà instal·lar plaques solars a la teulada de la sala Mossèn Pere Devesa – situada entre el carrer Barcelona i la plaça de l’Església. La instal·lació, d’entre 7 i 10 kW, preveu abastir amb 1 kW per família, i reservar també energia per poder-la cedir al rebost solidari de Tona. La inversió necessària per a la instal·lació serà de 12.000 euros. Amb el conveni amb el bisbat signat i el finançament adjudicat, ara ja només falta establir quan executar l’obra.

La Tonenca, a més de la cessió de l’energia, també proporcionarà formació específica en estalvi energètic i ús eficient dels recursos, segons ha explicat el president de l’entitat, César Guillén. La Tonenca és una cooperativa sense ànim de lucre que té com a missió promoure una transició energètica justa amb un model energètic renovable inclusiu i en mans de la ciutadania.

Des de la Mancomunitat també han explicat que aquest conveni ha generat l’interès de la Diputació de Barcelona que ja està treballant per establir les bases d’un conveni marc que es pugui replicar a altres municipis de la demarcació.