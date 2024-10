El govern espanyol aprova l’avantprojecte de llei de l’economia social

El govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de llei integral d'impuls de l'economia social, una norma que vol actualitzar la legislació sobre el sector davant el seu avenç en el terreny productiu. La iniciativa inclou tres articles modificatius de la llei de cooperatives, de la de regulació del règim de les empreses d'inserció i de la llei de l'economia social. L'avantprojecte de llei també busca lluitar contra "l'intrusisme" en les cooperatives i reforça i amplia la definició dels col·lectius protegits en la regulació d'empreses d'inserció per arribar a més persones.

El primer dels tres articles actualitza la norma de les cooperatives. Per exemple, fa que les cooperatives de 500 o més socis tinguin l'obligació de crear o inscriure's en un web amb contingut mínim determinat que garanteixi l'accessibilitat i la transparència de l'organització cap als socis. També es podrà fer servir el procediment administratiu de desqualificació en casos de subcontractació amb un nivell de dependència econòmica del contractista que sigui igual o superior al 75%.

El segon article de l'avantprojecte de llei modifica la regulació del règim de les empreses d'inserció per reforçar la definició dels col·lectius o persones exposades a situacions de vulnerabilitat o exclusió social. Per exemple, també rebran acompanyament les persones sense llar que, malgrat treballar, no tenen garantits ingressos suficients. La norma també inclou una definició d'empresa d'inserció "més adequada i coherent a la seva finalitat".

Finalment, el tercer article de l'avantprojecte de llei modifica la llei de l'economia social amb un aclariment de les tipologies i el catàleg d'entitats que formen part del sector. També es reformulen els objectius que han d'internalitzar les polítiques públiques en l'activitat de promoció del sector.

Des de la Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social (CEPES), d’on són membres la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, han celebrat la seva aprovació, que consideren una “reforma necessària”.

L’avantprojecte ara es traslladarà a les cambres legislatives espanyoles, on s’haurà de votar la seva tramitació per tal d’iniciar el procés d’esmenes. Des de CEPES, esperen que “la llei sigui aprovada per unanimitat tal com va ocórrer el 2011”.