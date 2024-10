Ponent Coopera i la UDL obren inscripcions per la 7a edició del Títol d’especialització en Economia Social i Solidària

El Títol d'especialització en Economia Social i Solidària homologat per la Universitat de Lleida arriba a la seva 7a edició, consolidant així aquesta proposta formativa impulsada i coordinada conjuntament des de la universitat i l'ateneu cooperatiu Ponent Coopera. El curs d'economia social i solidària, que començarà a impartir-se el pròxim 9 de novembre en format semipresencial, ja ha obert el període d’inscripcions.

El curs, que tindrà lloc entre el 9 de novembre i el 8 de març de 2025, manté l'estructura acadèmica i d'activitats dels anys anteriors, però fent un esforç especial per a aprofundir en temàtiques i debats claus en l'economia social i solidària com el capitalisme i les crisis, la fiscalitat de les cooperatives, l'economia feminista, l'emergència climàtica o les polítiques públiques de promoció de l'ESS.

El Títol d'especialització està pensat per a un públic interessat a saber-ne més sobre economia social i solidària. Per exemple, les persones que ja participen de manera activa en cooperatives o entitats de l'ESS, els professionals d'administracions públiques locals o altres institucions que treballen en àmbits com processos d'intervenció comunitària, promoció de l'ocupació o l'impuls econòmic del territori, i les persones amb graus universitaris que busquen una especialització.

El curs consta de 6 crèdits ECTS, estructurats en 17 sessions teòriques on es profunditzarà en els elements claus de l'economia social i solidària aportant un marc teòric sobre la temàtica a abordar, teoria aplicada per tal de tenir eines per transformar el nostre entorn i visibilitzar experiències reeixides que treballin per la transformació socioeconòmica.

A més, es realitzaran tres sessions presencials que serviran, per una banda, per visitar projectes actius i referents del nostre territori; per altra banda, crear espais de coneixença i compartir recursos entre les persones participants del curs. El curs també consta d'un treball d'aprofundiment que les alumnes hauran de realitzar fora de l'aula i que serà presentat en les últimes tres sessions del curs.

Les inscripcions estan obertes fins al pròxim 31 d'octubre i Ponent Coopera subvencionarà un 86% del cost total de la matrícula dels alumnes.

A part d’aquest títol, el curs universitari 2024-25 compta amb múltiples oportunitats formatives en economia social i solidària.