Seira s’incorpora a FEBEA, una entitat europea que promou les finances ètiques

El Congrés Europeu de Bancs i Entitats Ètiques i Alternatives (FEBEA) agrupa diferents entitats de les finances ètiques d’Europa per tal de compartir experiències i establir estratègies comunes per promoure-les. La trobada anual ha tingut lloc a la ciutat de Dublín els dies 26 i 27 de setembre, on han participat les persones representants de trenta-tres institucions de finances ètiques de quinze països europeus. Aquest any, la Fundació Seira s’ha incorporat com a membre de la FEBEA, creant així una oportunitat per enfortir l’economia social i cooperativa catalana.



El congrés s’ha celebrat sota el lema ‘Streght in Unity’ (força en la unitat) perquè s’ha volgut destacar la importància d'enxarxar les diverses entitats de finances ètiques d’Europa. El director de la Fundació Seira, Miquel Linde Gómez, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que “és essencial la creació d’espais com FEBEA que articuli les finances ètiques internament, i també des d’un punt de vista de representació cap en fora”. A més, ha destacat que gràcies a la trobada “en pocs dies hem fet treball de camp, ens hem preguntat de forma lliure quines són les problemàtiques i com les podem resoldre amb bones pràctiques”.



El ministre de finances irlandès, Jack Chambers, i la comissària europea de serveis financers, Maired McGuiness, van assistir a la conferència anual, acció que el director de Seira apunta com a “rellevant perquè això vol dir que les finances ètiques estan a l’agenda europea i que és una gran oportunitat que tenim per créixer. Avui dia, hem aconseguit que el llenguatge propi de les finances ètiques pugui arribar a les institucions europees, trobant així un espai on les entitats ens podem acollir”. En aquesta línia, ha afegit que “fer aquest lobby de finançament ètic fa que puguem aconseguir recursos i eines de la Unió Europea que fins ara no podíem accedir, i per tant ens permetrà arribar més a la societat”.



Les entitats de finances ètiques a Europa són poques, i per això, el repte principal del sector és “aconseguir créixer per poder ser transformadores”, ha apuntat. Per assolir l’objectiu, com a societat, primer de tot, “cal informar-se sobre les diferències entre un finançament ètic i tradicional per saber com a mínim què està passant amb els teus diners, i després fer-te soci i que les teves finances estiguin adreçades al finançament ètic”, ha conclòs el director de Seira.