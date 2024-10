FAQS: Preguntes freqüents sobre consum conscient

En aquesta secció de 'FAQS: Preguntes freqüents', abordem algunes de les qüestions més comunes relacionades amb el consum conscient i el comerç just. Arran del reportatge sobre la transició cap a un consum conscient, matisem alguns conceptes i fem accessibles eines i plataformes que existeixen.

1. Què és el consum conscient?

El consum conscient és una pràctica de consum que se centra a satisfer les necessitats de les persones des de la consciència sobre quines són aquestes necessitats i quines opcions existeixen que s’apropin a contribuir a la justícia, el benestar social i personal i la sostenibilitat ambiental, de forma global i comunitària. Des d’aquest reconeixement, aquesta pràctica comporta un canvi en les decisions de consum.

2. Quins aspectes té en compte el consum conscient?

El consum conscient pren en consideració diversos aspectes com les condicions de qui treballa en els mitjans de producció, l’impacte ambiental de tota la cadena de producció, la contribució de l’empresa al desenvolupament comunitari, les externalitats que genera o la perspectiva de gènere. En definitiva, té en compte els mateixos principis amb els quals es mou l’economia social i solidària.

3. Quina diferència hi ha entre consum conscient i consum responsable?

La diferència principal entre consum conscient i consum responsable rau en el procés de reflexió. El consum conscient emfatitza un coneixement profund dels impactes de les decisions de consum i una actitud proactiva per triar alternatives que s’alineen amb valors ètics i sostenibles. D’altra banda, el consum responsable pot referir-se a seguir guies o normatives preestablertes sense un qüestionament profund de les pràctiques de consum.

4. Què entenem per comerç just?

El comerç just és un moviment nascut l’any 1969 que aposta per donar la volta a les lògiques d’explotació nord-sud liderades per grans multinacionals demostrant la viabilitat d’un comerç de proximitat i que estableixi relacions de confiança, solidaritat i transparència per fer front conjuntament a les crisis.

5. Quins impactes provoca el consum inconscient?

El consum inconscient pot conduir a legitimar i mantenir els models de negoci que augmenten el seu capital a partir de l’explotació laboral, la degradació ambiental, l’erosió de les comunitats locals o l’increment de les desigualtats socials.

6. Com puc començar a practicar el consum conscient en el meu dia a dia?

Informa’t sobre els impactes del teu consum.

Coneix les iniciatives socials i solidàries que existeixen.

Autoavalua’t sobre l’àmbit en el qual vols canviar els hàbits de consum.

Redueix el consum: repensa si en tens necessitat, reutilitza, repara, sigues eficient...

Apostar per aquelles opcions socials i solidàries.

7. Per què moltes vegades aquests productes són més cars?

Cal tenir present que els preus dels productes de l'economia social i solidària són preus justos que garanteixen que s'ha produït garantint condicions laborals dignes i minimitzant la petjada ecològica. Així doncs, el preu que valen és el preu que realment costen. Ens hauríem de preguntar el contrari: per què permetem que les empreses capitalistes produeixin generant contaminació, residus i problemes de salut mental?

8. Com puc accedir a alternatives als productes convencionals?

Existeixen múltiples iniciatives en creixement per fomentar un consum conscient. Hi ha diverses eines que en faciliten l’accés:

Pam a Pam: mapa de l’economia solidària.

La Zona: mercat digital de l’economia social i solidària.

Comerç Verd: mapa de comerços de proximitat.

9. Quines iniciatives existeixen en defensa del comerç just?

La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques (LaCoordi): entitat formada per Alternativa3, FETS, Oxfam Intermón, SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària.

Opcions: organització sense afany de lucre que promovem una nova cultura del consum.

Ciutats pel comerç just: municipis que apropen la realitat dels petits grups productors i els productes de Comerç Just a la ciutadania.

10. Puc cobrir totes les meves necessitats amb iniciatives socials i solidàries?

En gran part, sí. Moltes necessitats bàsiques poden ser satisfetes a través d’aquestes opcions. A mesura que la demanda per aquestes alternatives creix, també ho fa la seva disponibilitat i diversitat.