Les empreses d’economia social d’Osona ja tenen un catàleg per facilitar la compra responsable a les administracions públiques

El Catàleg Productes i Serveis per la Compra Pública Responsable de les empreses i entitats de la xarxa alTERna't per l'economia social i solidària d'Osona ja és una realitat. Es va presentar al Museu del Ter i a la Fira alTERna’t, l'esdeveniment principal de la xarxa al llarg de l'any, se'n van exhaurir tots els exemplars que se n'havien imprès.



Editat per l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l’Ajuntament de Manlleu amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Catàleg és una eina pionera i innovadora de les empreses i entitats de la xarxa alTERna’t que permet conèixer els productes i serveis que ofereixen orientats a l’administració pública, amb l’objectiu de fer acció pública transformadora.



La presentació del Catàleg va anar a càrrec de David Bosch, regidor de Transformació Econòmica i Estratègia de Ciutat de l’Ajuntament de Manlleu; Betlem Parés, coordinadora de l'Àrea Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, i de Toni Vidal, president de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), i Elisa Segués, coordinadora de l’XMESS. Aquests dos últims van donar la seva visió de com es pot treballar la Compra Pública Responsable des dels municipis.

Betlem Parés, de l'Ajuntament de Manlleu, presentant el Catàleg de Compra Pública Responsable

Foto: Sara Blázquez Castells



Productes i serveis de 45 empreses i entitats d’economia social i solidària d’Osona



El Catàleg, que s’ha editat en paper, però que també es pot trobar en línia a la pàgina web de la xarxa alTERna’t, mostra els béns, productes i serveis que les empreses i entitats de la xarxa d’economia social i solidària d’Osona ofereixen a les administracions públiques. Un projecte pioner que no existeix en altres territoris.



L’objectiu és doble: valorar les empreses d’economia social i solidària com a generadores d’activitat econòmica i donar-les a conèixer a les àrees i els serveis de les administracions que fan compra pública responsable i i innovadora. L’edició digital està pensada per poder-la actualitzar i mantenir-la viva incorporant-hi noves entitats i empreses, i nous béns, productes i serveis.



En total, el Catàleg reuneix 45 de la setantena d’entitats i empreses d’economia social i solidària que formen part actualment de la xarxa alTERna’t. En realitat, les que ofereixen productes o serveis susceptibles de ser contractats o comprats per les administracions públiques. «Només hi trobareu el que s’ofereix a les administracions, no a altres, que ja ho hem explicat en altres espais, i en això radica la innovació d’aquest catàleg», va dir Betlem Parés.



El Catàleg permet fer la cerca dels productes i serveis de diferents maneres, per sector i tipus d’activitat, per empresa i entitat, o segons la classificació del mapa Pam a Pam, referent a nivell nacional en la difusió d’iniciatives que treballen i produeixen seguint els valors de l’economia social i solidària.



Un primer cop d’ull al Catàleg ja permet comprovar la diversitat i la riquesa de l’economia social i solidària d’Osona, amb entitats i empreses que ofereixen productes i serveis a les administracions públiques de sectors com l’alimentació, l’assessorament, la comunicació, la cultura i l’oci o l’educació i la recerca, entre altres.

Elisa Segués, Toni Vidal, David Bosch i Betlem Parés, a la presentació del Catàleg al Museu del Ter

Foto: Sara Blázquez Castells





«La compra pública responsable com a palanca de transformació dels municipis»



Betlem Parés va destacar el valor de les empreses de la xarxa, «que generen riquesa i creen llocs de treball», sempre sota uns criteris ètics i socials. En aquest sentit, també va ressaltar la tasca que es du a terme des de la xarxa, «de coneixement, reconeixement i intercooperació empresarial».



Elisa Segués, per la seva part, va posar en valor la compra pública responsable com a «palanca de transformació social dels nostres municipis». En la seva opinió, la compra pública responsable impacta positivament en el territori, «però és que, a més, és més eficient, i des de l’administració hem de ser eficients».



Toni Vidal, que també és tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Salt, havia destacat abans el paper de «prescriptors» que exerceix l’XMESS davant les administracions públiques interessades en el foment de l’economia social i solidària i de treballar amb les entitats i empreses que en formen part.



La Compra Pública Responsable es defineix com una política i pràctica institucional que consisteix a incloure criteris socials, ètics i mediambientals en els processos públics de compra i contractació de béns, productes i serveis.

Una de les parades de producte tèxtil reutilitzat a la Fira alTERna't d'aquest diumenge

Foto: Josep Comajoan Colomé

La Fira alTERna't, la gran trobada de l'economia social i solidària d'Osona



La xarxa alTERna't es va celebrar el passat 22 de setembre a Manlleu una nova edició de la fira del mateix nom. Es tracta de la gran trobada anual de les empreses i entitats d'economia social i solidària d'Osona, que al llarg de l'any ja treballen conjuntament en diferents projectes, però que tenen en la matinal de setembre a l'Embarcador del Ter el seu moment àlgid. Aquesta vegada, malgrat l'amenaça de pluja, que finalment no es va concretar en res més que quatre gotes mal comptades a mig matí, la fira va tornar a despertar l'interès de la gent.



Especial requesta tenien les activitats de caràcter més familiar, amb un espai de canguratge dinamitzat per l'escola bressol Els Picarols, que gestiona la cooperativa Suara, o els tallers de costura creativa amb teles reutilitzades, de paper artesà o els jocs fets amb material reciclat de Katakrack, per citar-ne alguns. L'espai de mostra va reunir una vintena d'entitats, algunes de les quals van portar producte, especialment alimentari o tèxtil, però també d'altres àmbits com els llibres, la joieria artesana o un servei com el de massatge amb cadira de ioga.