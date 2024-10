La Xarxa d’Ateneus Cooperatius estrena nova identitat corporativa

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) ha presentat la seva nova identitat corporativa. Després de set anys treballant per l’impuls del cooperativisme i l’economia social i solidària (ESS) als diferents territoris catalans, fan un pas endavant i reflecteixen en una imatge el seu compromís amb els valors que garanteixen el benestar col·lectiu i que inclouen l’ètica, el respecte, la tolerància, la solidaritat, la justícia social i mediambiental, la llibertat o la pau, entre d’altres.

? Estem molt contentes: la XAC per fi té nova identitat corporativa!



? Nou logo, nova tipo, nous colors… Que ens serveixen de far per a l’impacte positiu que volem assolir els propers anys i que transmeten la idea de #xarxa amb la que sempre hem treballat.



Us agrada? pic.twitter.com/IzKphtec2M — AteneusCoopCat (@AteneusCoopCat) October 8, 2024

Des de la XAC, una xarxa gestionada principalment per cooperatives i entitats de l’ESS, pretenen “aportar la nostra expertesa per construir un model socioeconòmic basat en els principis del cooperativisme i en la col·lectivitat autoorganitzada, per tal de garantir una societat justa, solidària i de persones lliures”. Per aconseguir-ho, dinamitzen relacions socioeconòmiques col·lectives, democràtiques, justes i solidàries per contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica als territoris, així com la creació de llocs de treball de qualitat dins d’aquest marc econòmic.

Aquesta nova identitat corporativa, que inclou un nou logotip i una nova tipografia pensats conjuntament pels catorze Ateneus Cooperatius i desenvolupats per la cooperativa La Natural Coopmunicació, vol servir “de far per a l’impacte positiu que pretenem assolir en els pròxims anys” i transmetre “la idea de xarxa amb la qual sempre hem estat treballant”.

Amb el nou logotip, més modern i impactant, pretenen “potenciar el treball conjunt entre els Ateneus, afavorir la nostra referencialitat i identificar-nos com un organisme diferenciat dins l’ecosistema de l’ESS”. Per a la construcció d’aquesta proposta, s’ha partit d’un gest senzill: el d’entrellaçar les mans. “L’ESS també és suport mutu, intercooperació, proximitat, l’ESS també som les persones, entrellaçar les mans ens transmet aquest sentiment d’unitat, d’esforç conjunt, de teixit comunitari i els dits encreuats ens recorden a la lletra ics, que ens remet novament a la mateixa XAC i a la idea de xarxa”. A partir d’aquest concepte, s’ha treballat la gràfica per aconseguir una imatge que englobi tots aquests valors, tingui una lectura clara i sigui identificable dins del conjunt de l’ESS.

Pel que fa als textos, s’aposta per una tipografia per a títols sense serifs o «de pal sec». Aquest tipus de tipografies comuniquen modernitat i netedat, “transmeten una sensació de futur, innovació i funcionalitat”, afirmen. Concretament, la tipografia triada (Jura), amb una geometria més quadrada, enforteix aquest missatge d’un projecte de futur. “Creiem que té molta personalitat, és fàcilment diferenciable i permet destacar el nom de la XAC sense entrar en competició amb la icona”. Té llicència Open Font i es pot fer servir en projectes i productes, impresos o digitals, amb finalitats comercials.

Source Sans 3 complementa la tipografia principal, creant un contrast clar i construint textos nets i fàcils de llegir, en formats impresos i en pantalla. Tot i que és també una tipografia de pal sec, les seves formes arrodonides i llargues ascendents i descendents la fan diferenciable de la principal. A més, ocupa menys espai en relació amb altres tipografies i els permetrà estalviar material. Source Sans 3 té 16 estils, pel qual dona molta flexibilitat, i té una llicència Open Font.