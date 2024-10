Kunlabi celebra el quart aniversari amb l’obertura d’una llibreria

S’ha inaugurat la llibreria La Dent de Lleó a Kunlabi, l'espai de cotreball i difusió de la cultura i el cooperativisme de Mediona (Alt Penedès). La llibreria, que el passat mes de juliol va tancar al seu establiment al mateix municipi, ara inicia una segona etapa a l'espai gestionat per la cooperativa Bildi. Ho fa preservant la continuïtat, mantenint al capdavant la llibretera Eva Padilla, que va estar set anys al capdavant de La Dent de Lleó. D'aquesta manera, es dona continuïtat a la llibreria i no es deixa el municipi sense aquest servei.

La llibreria continua amb l'aposta de prioritzar l'àlbum il·lustrat i els contes infantils i juvenils, ja que Mediona és un municipi amb moltes famílies i infants, per les quatre escoles que hi conviuen. A banda, també s'ofereixen llibres adults i s'han incorporat còmics. A partir d’ara, a més, es potenciarà la presència de llibres ecofeministes i de l'àmbit rural i s'aniran afegint llibres que es dissenyen a l'estudi, així com de l'àmbit creatiu.

La inauguració va ser un homenatge a la il·lustradora i autora Roser Capdevila, que estiuejava a Sant Joan de Mediona i, per tant, hi té un vincle proper. La presentació va anar a càrrec d'una amiga seva, Teresa Torrens, que va aprofitar també per presentar el seu darrer llibre ‘Ai, ai els meus cabells’, del qual se'n va fer una la lectura en veu alta d'alguns fragments.

A la inauguració, van assistir més de cent cinquanta persones, que no es van voler perdre l'acte i van aprofitar per poder tenir els llibres signats. A la llibreria, hi havia els seus set llibres editats en català, a banda de tota la resta de llibres.

Kunlabi ja havia fet presentacions de llibres durant aquests quatre anys. Algunes en col·laboració amb La Dent de lleó, així com disposava d'un petit racó amb mostra i venda dels llibres presentats.

La pròxima presentació serà el 26 d'octubre amb l'obra ‘Efecte Villalpando’ de l'artista Frederic Perers, editada per Andana Edicions, que anirà acompanyada d'una exposició de l'obra.