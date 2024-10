La cinquena edició de la Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa mostra solidaritat amb el poble palestí

En el marc de la cinquena edició de la fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa, el passat dissabte 5 d’octubre milers de persones van celebrar una jornada amb espais gastronòmics, actuacions i música a plaça Catalunya de Barcelona (Barcelonès). L’esdeveniment volia posar al centre l’antiracisme, el decolonialisme i reivindicar les economies sorgides de les persones migrants i/o racialitzades. També, es va mostrar solidaritat amb el poble palestí i es va exigir la pau al món.





El programa de la Fira Migrant va començar a les deu del matí amb una exposició fotogràfica ‘Fronteres Invisibles’. Paral·lelament, al llarg del matí es va realitzar una taula rodona ‘DESScolonitzar la vida per construir pau amb justícia’ formada per Sarata Sonko, Pastora Filigrana, Clara Ávila Pena, Jessika Llantén Castaño i Mohamed Bitari. A la tarda es va gaudir de la interpretació de Kleo La Faraona: una actuació per donar suport a les persones palestines i exigir la pau. Seguidament, es van entregar els premis Micaela Chalmeta a tres projectes amb un caràcter transformador. El primer premi va ser per reconèixer la tasca de ‘Alétehia’, una cooperativa per a la prevenció del suïcidi, la segona posició va ser per ‘Otras Narrativas’, que busca canviar les narratives hegemòniques que generen violència, i en tercer lloc, es va premiar a ‘Unió de Segones Oportunitats’, un programa que ven productes reciclats i de segona mà, i que promou acollir a les persones migrades a la societat catalana. La Fira va concloure a les deu de la nit amb l’actuació de La guapachosa.





Tal com afirmen des de la pàgina oficial de la Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa: “ens trobem en moments adversos per les lluites pels drets de les persones migrants i racialitzades”. En aquesta línia, afegeixen que hi ha un “augment dels discursos xenòfobs, islamòfobs i racistes, així com l’enduriment de mesures anti-immigració, com el recentment aprovat Pacte Europeu de Migració i Asil”. Per això, assenyalen la importància de la jornada: “ens convoquem i reunim per seguir enfortint les nostres xarxes, visibilitzant les aportacions econòmiques que fem, malgrat no tenir garantits els nostres drets mínims”. Afegeixen que “teixir i construir relacions d’intercooperació és fonamental per enfortir una economia social i solidària antiracista, feminista i anticolonial, és la nostra aportació per impedir l’ascens de l’extrema dreta, així com per construir una societat diversa i verdaderament democràtica”.



La Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa ha estat organitzada pel Cercle migracions, Coòpolis: l’ateneu cooperatiu de Barcelona, amb el suport de la XES, la plataforma Regularización Ya i l’Ajuntament de Barcelona.