El CircuLab de la UAB ha acollit una sessió sobre les comunitats energètiques

El CircuLab del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Hub b30, juntament amb les oficines de transició energètica dels Consells comarcals del Vallès Occidental i Oriental, l’oficina de Sostenibilitat de la UAB i en col·laboració amb l’Oficina d’impuls a les comunitats energètiques de la Diputació de Barcelona, han organitzat una sessió especialment adreçada als municipis del Vallès, per assessorar-los en els aspectes jurídics en el procés de creació de comunitats energètiques.

D’una banda, el jurista Josep Rovira, ha explicat casuístiques sobre concessions administratives i de serveis, tipus de garanties per a les comunitats, així com l’abast d'aquestes. En segon lloc, Albert Vendrell, Cap de l’Oficina d’impuls a les comunitats energètiques de la Diputació de Barcelona, ha fet una presentació dels recursos dels quals aquesta oficina posa a disposició dels municipis per a la promoció de les comunitats energètiques.

L’acte s’ha celebrat al CircuLab, un nou espai de la Xarxa dels UAB OpenLabs i de la Xarxa de Labs del Vallès, que ofereix a les persones i empreses usuàries suport per desenvolupar projectes i idees relacionades amb la transformació dels residus en recursos, l’anàlisi de cicles de vida, la reducció, la reparació o la millora de processos de fabricació.