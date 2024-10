Suara Cooperativa elabora un informe per valoritzar les cures informals a les persones grans

L’impacte econòmic de les cures informals a les persones grans és de 10.105 milions d’euros, una xifra que representa el 4,1% del PIB català i que, en la seva major part -un 2,7%-, és resultat de les dones cuidadores. Aquestes dades reflecteixen una realitat sovint invisibilitzada: les cures tenen un rostre majoritàriament femení. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe Valoració econòmica de les cures a les persones grans dependents i impacte en la generació sandvitx, elaborat per l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport del projecte ALIURA de SUARA Cooperativa.

L’objectiu de l’estudi és visibilitzar, dimensionar i valoritzar econòmicament la realitat de les cures informals de persones grans dependents a Catalunya, que afecten especialment les dones de la generació sandvitx, aquelles que, a més de treballar, es fan càrrec dels seus pares grans i, sovint, també dels seus fills, amb importants repercussions sobre la seva salut i situació econòmica.

A Catalunya, s’identifiquen almenys 150.780 persones (gairebé el 2% de la població catalana) que es dediquen a la cura informal de persones grans i dependents (65 anys o més). D’aquestes, gairebé el 40% (59.960 persones) són fills i filles d’entre 45 i 64 anys, la coneguda “generació sandvitx”, segons les dades de l’Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependència (EDAD) 2020-2021 de l’INE. A més, el 63% de les persones que es dediquen a les cures informals de gent gran a Catalunya són dones (el 2008 era el 72%). En el cas concret de la generació sandvitx, el 66% són dones (al voltant de 40.000 dones) i només el 34% són homes (uns 20.000 homes).

A causa de la diferència en la dedicació mitjana d’hores (les dones dediquen 6 hores més a la setmana que els homes), la presència femenina en les cures augmenta fins al 69% del total d’hores destinades. En concret, les dones realitzen 102 de les 148 milions d’hores de cures totals a l’any.

Per Àngels Cobo, directora de Transformació Digital de Suara Cooperativa, “les dades de l’estudi exigeixen pensar en un canvi de paradigma per poder afrontar els reptes actuals i de futur. Aquest canvi de paradigma implica més cures professionals a través del compromís i inversió per part de les administracions així com el desplegament de tecnologia, innovació i talent per part de les empreses responsables d’aquestes cures”.