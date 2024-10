El Berguedà posa en marxa un pla estratègic d’economia social i solidària

La Taula d'Entitats de l'economia social i solidària (ESS) del Berguedà escull a la cooperativa berguedana L’Arada per liderar l’elaboració i redacció del Pla d’Estratègic d’ESS al Berguedà (2024-20230). L’Arada estarà acompanyada d’una xarxa: sis associacions, dues fundacions, una empresa d'inserció, sis cooperatives i quatre administracions per treballar el nou sistema socioeconòmic de la comarca.

El projecte vol transformar l’economia del Berguedà en un model que posi al centre el benestar de les persones i el medi ambient, fomentant els valors de la cooperació, la solidaritat i la inclusió, per tal de recuperar el vincle entre l’economia i les necessitats de les persones que hi viuen al territori.



A més, la iniciativa no només se centra en les accions a curt termini, sinó que també té una visió de futur: que el Berguedà esdevingui un territori més resilienti innovador davant les crisis econòmiques, mediambientals i socials de l’actual sistema.



Durant els últims mesos de l’any 2024, L’Arada pilotarà quatre sessions participatives per crear una base comuna i començar a definir els reptes i les accions concretes del pla estratègic que aposta per l’economia social i solidària.