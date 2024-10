EscolesCoop i L’ESSpurna renoven la col·laboració per fer créixer les cooperatives d’alumnat

La Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya i L’ESSpurna han acordat renovar el conveni de col·laboració amb l’objectiu de fer créixer Alumnes Coop i fomentar el model cooperatiu en els centres educatius. L’assoliment del propòsit assumit fa més d’un any i la bona valoració de la col·laboració establerta ha empès les dues organitzacions a renovar el conveni.

EscolesCoop acull en la seva organització a AlumnesCoop, la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, i impulsa un seguit d’accions encarades a sembrar el cooperativisme a les aules. L’ESSpurna té l’objectiu de formar a professorat i alumnat en la creació, desenvolupament i consolidació d’un model cooperatiu als centres educatius, amb una metodologia participativa i activa.

Les dues organitzacions han convingut un seguit d’acords i compromisos que permet l’encaix entre ambdues i que facilita l’assoliment dels objectius plantejats. Volen motivar les escoles i instituts federats a EscolesCoop a participar del programa de l’ESSpurna i gaudir dels avantatges que comporta accedir als seus serveis. Alhora, tenen la intenció d’incentivar les cooperatives d’alumnes creades i acompanyades des de l’ESSpurna a federar-se a AlumnesCoop. Finalment, també volen motivar les cooperatives d’alumnes a participar en els actes organitzats per EscolesCoop.

A més, també han acordat compartir i col·laborar en espais de comunicació i de difusió d’ambdós programes.

EscolesCoop , Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, amb presència a tot el territori català, agrupa a 41 escoles cooperatives i representa un model d’escola laica, plural, inclusiva, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú.