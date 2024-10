La UIB acull una jornada per vincular l’economia social i solidària balear a la història del moviment obrer

La Universitat de les Illes Balears ha acollit al llarg de tot el cap de setmana una jornada sobre el vincle entre el moviment de l’economia social i solidària i la trajectòria del moviment obrer. En el marc del 125è aniversari del cooperativisme català i balear, la Fundació Darder-Mascaró ha aplegat una trentena de persones de la universitat i del moviment cooperatiu per “recuperar sa memòria cooperativa de tot el que va ser el moviment d’economia social, que provenia del moviment obrer”, tal com ha afirmat el seu coordinador David Abril. Les conclusions que se n’han extret es traslladaran en un llibre editat per la fundació.

Les jornades, que tenien el títol ‘Mutualisme i cooperativisme: orígens i experiències’ volien analitzar les trajectòries del moviment en la segona meitat del XIX i la primera del XX, debatre sobre aquests aprenentatges i incentivar la recerca sobre aquesta qüestió a les Illes Balears. Per això, han comptat amb ponències de referents com Ivan Miró, Catalina Martorell, Bep Portella o Marina Roig, entre altres.

Tal com ha afirmat Abril en declaracions a Jornal.cat, han assolit els seus objectius, que consistien a donar reconeixement al moviment que fa més d’un segle “pretenia abastir de forma democràtica ses necessitats i, fins i tot, sa pròpia producció per part dels treballadors i treballadores”. Alhora, han aconseguit exposar com aquesta història “connecta amb els objectius de l’economia social avui”.

Des de la Fundació, consideren que cal seguir explorant aquest tema. “Hem obert una porta i queda molt per investigar”, ha afirmat Abril. “Les jornades ens han servit per sentir-nos orgullosos i orgulloses del que es feia” i “per desmentir que Mallorca és s’illa de la calma, que no ha passat mai res”, ha afegit.

Després de cada jornada que organitzen des de la Fundació Darder Mascaró, editen un llibre i aprofiten per fer tallers formatius. En aquest cas, es preveu que el mes de desembre ja es publiqui el llibre.