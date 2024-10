Denuncien irregularitats en la convocatòria de la subvenció ‘Impulsem el que fas’ de Barcelona

Diverses entitats que han volgut presentar-se a la subvenció ‘Impulsem el que fas’ 2024 de l’Ajuntament de Barcelona han denunciat irregularitats en la convocatòria. Així ho ha comunicat conjuntament la Xarxa d’Economia Solidària de Barcelona (XES Barcelona), el Consell d'Associacions de Barcelona, la Fede.cat, la Plataforma de Gestió Cívica i la Confederació del Tercer Sector. Entre les dificultats, s’hi recullen arguments tant tècnics com ètics, vinculats al disseny de la convocatòria, el procediment per presentar-s’hi o els criteris de selecció de les iniciatives, que dificulten o impossibiliten a les entitats presentar-s’hi.

Des que es va obrir el període per a presentar sol·licituds el 9 de setembre, les entitats s’han trobat amb dificultats per tramitar la subvenció ‘Impulsem el que fas’ 2024, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i gestionada a través de Barcelona Activa. Davant d’aquestes irregularitats, han presentat una queixa formal a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Les diverses entitats han presentat un comunicat que recull les queixes: des de l’horari establert d’obertura de la convocatòria, fora de l’horari laboral habitual (la matinada de diumenge a dilluns) o el procediment web, que defineixen com a “poc funcional, ineficient, feixuc i gens intuïtiu”. O també, el fet que sigui una convocatòria “no competitiva” i que la selecció es faci per ordre de presentació. No només “ha propiciat una allau de propostes”, sinó que “no valora ni la trajectòria ni l’arrelament territorial o impacte social del projecte en una convocatòria d’ESS”, han afirmat.

L’ajut, que està destinat a donar suport a la innovació socioeconòmica, l'ocupació de qualitat, el turisme responsable i sostenible, l’alimentació sostenible i el consum responsable, entre d’altres, inclou una línia específica per iniciatives de l’Economia Social i Solidària.

Com ha explicat Xavi Palos, de la XES Barcelona, en declaracions a Jornal.cat, “amb l'Ajuntament ens reunim el dia 8”. Concretament, amb els responsables de Barcelona Activa. De la reunió, esperen que considerin “que aquesta convocatòria no ha de tenir validesa”. Des del consistori, han explicat al diari que ja hi estan treballant.