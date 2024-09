La Federació de Cooperatives de Treball promou sessions cocreatives sobre la sostenibilitat econòmica i el creixement

La segona fase del Servei de Reptes del Cooperativisme de la Federació de Cooperatives de Treball se centrarà a aportar solucions pel que fa a la sostenibilitat econòmica i l’estratègia de creixement de les cooperatives. En aquesta ocasió, comptaran amb la contribució de Jordi Via de FETS i Arç cooperativa, Raimon Gassiot de Coop57, Marian Buil del Tecnocampus Mataró, Juli Silvestre, Daniel Arricivita de Barcelona Activa, Miguel Linde de Fundació Seira, Josep Maria Borrull de Suara, Xavier Gallofré, Yaiza Blanch de Som Energia i Yolanda Tarango del Tecnocampus Mataró.

Per detectar els principals reptes del cooperativisme, durant el maig i juny de 2024, 43 entitats de l’economia social i solidària del territori català han participat en l’anàlisi, mapatge i priorització de reptes del cooperativisme. La seva mirada, juntament amb la de les 177 cooperatives participants al Baròmetre cooperatiu, ha servit per detectar dos dels reptes clau del cooperativisme: millorar el procés de creixement de les cooperatives posant el focus en la fidelització i la pertinença i millorar la sostenibilitat econòmica de les cooperatives equilibrant la dependència de subvencions públiques.

Aquesta tardor, el Servei de Reptes del Cooperativisme comença la segona fase, en la qual s’avançarà en la cerca d’accions per atendre aquests reptes. Per això, s’han organitzat dos tipus d’esdeveniments: les hackatons i les sessions de cocreació, que es faran per abordar els dos reptes i estaran molt enfocades a la pràctica i a l’acció.



Les hackatons seran sessions de creativitat i pensament col·laboratiu, en què equips polivalents formats per cooperativistes, expertes del món acadèmic i altres professionals analitzaran cada repte i proposaran solucions i accions estratègiques a un jurat, que s’encarregarà de prioritzar-les. I, una vegada s’hagin celebrat, a través de dues sessions de cocreació col·lectiva s’aterraran aquestes accions prioritàries per fer-les possibles i viables entre totes.

El repte de sostenibilitat econòmica se centrarà en com equilibrar la dependència de subvencions públiques. El hackató tindrà lloc el 3 d’octubre i les sessions de cocreació, el 30 d’octubre i el 6 de novembre. Per altra banda, el repte del creixement de les cooperatives es focalitzarà en com promoure la fidelització i sentiment de pertinença. El hackató es durà a terme el 10 d’octubre i la cocreació el 13 i 30 de novembre.