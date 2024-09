Solidança posa a la venda més de 300 vestits de núvia de segona mà

Solidança, entitat social catalana, posarà a la venda més de 300 vestits nupcials de segona mà, amb el propòsit de fer més accessible aquestes peces a la ciutadania, evitar generar residu tèxtil i fomentar la inclusió social. Els vestits procedeixen de la recollida de roba a través del programa Roba Amiga, des d’on han seleccionat les millors peces per ser reutilitzades i poder allargar la seva vida útil.

La venda de vestits tindrà lloc el 28 de setembre a la botiga Solidança / Roba Amiga de Sants, amb peces de primeres marques a preus a partir de 30 euros, que s’adapten a totes les butxaques.

Des de l’entitat, afirmen que “els vestits nupcials són el millor exemple de valor de la reutilització: s'utilitzen només un cop, però si es troben en bon estat són aptes per una segona vida”. “Són peces que s’utilitzen una única vegada i després es desen a l’armari per sempre, però des de Solidança volem allargar la seva vida útil per a noves oportunitats, evitant així que es converteixin en rebuig”, afegeixen.

A més, aquesta campanya també té un impacte social: el projecte és impulsat per Solidança, entitat social catalana dedicada a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social a través de la gestió del residu tèxtil. Els recursos obtinguts amb la venda dels vestits es reinverteixen en fomentar la inserció sociolaboral i els itineraris d'inserció d'aquests col·lectius al territori.

Els vestits de núvia provenen de la recollida de tèxtil que gestiona l’entitat a través del Programa Roba Amiga, i han passat un filtre de qualitat i triatge a la planta de preparació per a la reutilització de l’entitat, ubicada a Sant Just Desvern.

Les botigues de Solidança, moda amb valor social i ambiental

A les botigues de Solidança / Roba Amiga s’ofereix una moda de segona mà sostenible i conscient amb el medi ambient i amb les persones. A través de l'aprofitament, la reutilització i la revaloració del residu tèxtil posen a la venda roba amb un doble impacte positiu: ambiental i social.

D'una banda, la gestió d'aquest residu permet la recollida anual de més de 7.694 tones de roba i evita l'emissió de més de 59.981 tones de CO₂ a l'atmosfera. Així doncs, el fet de poder gestionar el residu tèxtil i reutilitzar-lo té un doble benefici ambiental: eviten les emissions del tractament finalista i també les emissions de la producció i el transport de noves peces de roba, així com totes les matèries primeres necessàries per produir-les.

Alhora, el procés i el recorregut de valorització de la roba permet la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social, a través de les Empreses d'Inserció gestionades des de Solidança (Solidança Treball EI, SLU, ADAD L'Encant Girona EI SLU, i Recumadrid EI SLU) dedicades a la inserció sociolaboral mitjançant activitats vinculades a la gestió integral de residus i l'economia circular.

Solidança ofereix un treball remunerat, a més de l'acompanyament, la intervenció social i la formació, durant períodes de temps que van des dels 6 mesos fins als 3 anys, amb l'objectiu que les persones que hi participen es puguin inserir al mercat laboral ordinari en finalitzar l'itinerari. Aquest itinerari d'inserció sociolaboral és un procés personalitzat i holístic, on la formació és clau, i està acompanyat per un equip de professionals multidisciplinari amb psicòlogues, psicopedagogues i educadores socials.

D’on ve la roba: el cicle del tèxtil

El procés de gestió del residu tèxtil amb Solidança comença amb la recollida de roba als contenidors taronges de Roba Amiga gestionats per l'entitat, que és traslladat a la planta de Preparació per a la Reutilització de Sant Just Desvern (Barcelona) i passa per un procés classificació en funció de l'estat i la tipologia de les peces, preparant-les per a la seva reutilització i, en cas de ser necessari, el reciclatge.

Un cop seleccionades, aquelles peces aptes per a una segona vida, són distribuïdes a la xarxa de botigues de Solidança / Roba Amiga, amb 17 botigues distribuïdes pel territori català. Amb la compra d'aquests productes, la ciutadania contribueix a tancar el cercle de l'economia circular i el cicle de la roba, convertint el residu en recurs i evitant generar nous residus tèxtils.