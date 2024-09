La Fundació Deixalles reunirà administració i economia social per promoure la compra pública responsable a les Illes Balears

La Fundació Deixalles, amb el suport de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, organitza el pròxim 30 de setembre una trobada a Mallorca, a la sala d'actes del CIEA Tirme, amb l'objectiu de promoure la compra pública responsable a les Illes Balears. Aquesta jornada vol destacar el potencial transformador d'aquest tipus de contractació, que pot fomentar un desenvolupament econòmic i social més inclusiu i sostenible.

L’esdeveniment reunirà una seixantena de representants del sector públic, entitats socials i empreses d'inserció laboral per compartir bones pràctiques i experiències en el camp de la contractació pública. Es tracta d’una oportunitat per conèixer com l’Administració pot utilitzar les seves eines de compra per promoure iniciatives de justícia social, mediambiental i de suport a l’economia social i solidària.

Aquesta trobada pretén ser un punt de reflexió sobre com la compra pública responsable pot contribuir a construir una societat més justa i sostenible, amb projectes que donen suport a les persones més vulnerables i alhora aposten per la protecció del medi ambient. Neus Mir, tècnica ambiental de Deixalles, ha explicat a Jornal.cat que “l’objectiu principal és fer difusió de les bones pràctiques, com les de l’Ajuntament de Manacor i la Conselleria d’Hisenda” i “que tinguin un efecte multiplicador, que es vagin replicant”.

A més de les xerrades sobre la situació actual i les bones pràctiques en la contractació pública, la trobada oferirà una representació de microteatre a càrrec de les persones usuàries de la Fundació Deixalles i del Casal Petit. Aquesta obra teatral, especialment creada per a l’ocasió, posarà de manifest com la compra pública pot ser una eina per al canvi social, destacant històries personals que reflecteixen la importància d’aquestes polítiques.