Eloi Serrano o David Bonvehí: candidats a director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer sector i les Cooperatives

Segons fonts pròximes al govern de la Generalitat de Catalunya, el nomenament de la direcció general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives és imminent. Els dos noms que el govern d’Illa baralla sobre la taula són Eloi Serrano i David Bonvehí. Amb el canvi, es posarà fi a la tasca empresa per les files republicanes, primer amb Josep Vidal i després amb Juli Silvestre.

Eloi Serrano és doctor en economia i història econòmica i és el director de la Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus-UPF. És de Mataró (Maresme), d’on és el president del Consell d'Administració d’Aigües. La seva trajectòria acadèmica ha passat per la Universitat de Barcelona, com a professor associat de la Facultat d'Economia, pel CIDOB, com a investigador associat, i pel Tecnocampus, on treballa des del 2011. En l’àmbit polític, és militant del PSC des del 2003 i es va presentar a les llistes de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.

David Bonvehí és un advocat i polític amb una llarga trajectòria política, entre Convergència Democràtica de Catalunya i el Partit Demòcrata Europeu Català, del qual en fou president. És de Camps (Bages), a Fonollosa, municipi on va ser alcalde entre el 2003 i el 2007. Entre 2010 i 2017, va ser diputat del Parlament de Catalunya, essent el primer amb cadira de rodes. El seu vincle amb el cooperativisme ha estat en tant que advocat de cooperatives com Llet Nostra.

Amb el nou nomenament, la direcció tornaria a dependre de la Conselleria d’Empresa i Treball, ara liderada per Miquel Sàmper. Un conseller que prové de Convergència i Junts per Catalunya, però que a les darreres eleccions va mostrar el seu suport pel PSC.

L’anterior legislatura, amb Juli Silvestre i Josep Vidal al capdavant, ha destacat per incrementar l'aposta per programes de foment del cooperativisme i l'acció comunitària com els Singulars, els Ateneus Cooperatius, les Comunalitats Urbanes i l’Ocell de foc, així com generar un text de consens del sector per la llei de l’economia social i solidària. Uns projectes que haurien de mantenir-se i consolidar-se si el PSC compleix les promeses del seu programa electoral.