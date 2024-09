Primeres reaccions al nomenament de David Bonvehí com a director general d’Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme

El govern de la Generalitat ja ha aprovat que David Bonvehí assumeixi el càrrec de director general d'Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme. Amb aquest canvi de nom i d’enfocament de la direcció, assumirà el relleu de Juli Silvestre. Des de Jornal.cat, hem recollit algunes reaccions del sector.

Tal com publicava Jornal.cat en exclusiva, el nomenament de la direcció general ha generat debat en el si del govern de la Generalitat de Catalunya. L’executiu també valorava el nomenament d’Eloi Serrano, director de la càtedra d’economia social del Tecnocampus-UPF i militant del PSC. Finalment, s’han decidit per l’expresident del PDECAT, que va ser advocat de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Un dels aspectes que demostra un canvi d’enfocament polític de la direcció, més enllà del canvi de color polític, és el canvi de nom. Bonvehí deixaria el Tercer Sector fora del nom i, per tant, possiblement de la direcció.

Des de Jornal.cat, hem recollit algunes reaccions del sector:

Guillem Llorens, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

“Estava clar que hi havia un canvi de cicle i genera certa expectació. Crec que hem de ser positius al canvi. És una persona que està vinculada al moviment cooperatiu. En aquest cas, era advocat de la Federació de Cooperatives Agràries, per tant, coneix el moviment. Sobretot l'important és que seguim treballant en una manera determinada de fer política conjuntament i que el que hem aconseguit en aquesta darrera dècada amb moltes institucions sigui una manera de fer que realment s'implanti. Que puguem tenir una bona relació, que no dubto que serà així, i que cada un des del paper i des del lloc que li correspon, sigui l'administració pública o siguin les entitats representatives del moviment, puguem sumar els esforços en la mateixa direcció.”

Comissió d’incidència de la Xarxa d’Economia Solidària

“La XES està amatent a seguir treballant conjuntament amb la Direcció General per l’impuls de l’economia social i solidària, en tots els seus vessants, des dels cooperativismes a les economies comunitàries, com a realitats que ens apropen a la transició ecosocial que ens urgeix. Esperem que el canvi de direcció no oblidi la visió àmplia de l’economia solidària com a moviment socioeconòmic plural i transformador des de la pràctica i des de la base, i no es retrocedeixi en les polítiques públiques que s’han generat en aquest sentit i que es pugui enllestir el tràmit de la nova Llei d’Economia Solidària de Catalunya.”

Laia Bonastra i Ari Mendieta, presidenta de la Federació de Cooperatives de Treball

“Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya estem contentes de tenir nomenada una Direcció General d'Economia Social i Cooperatives, tenim molts projectes, idees i temes sobre la taula esperant. Volem seguir coconstruint política pública, com hem fet darrerament amb les diferents direccions generals i desitgem que se segueixi fent des del Govern de la Generalitat una aposta pel model cooperatiu i amb visió estratègica a llarg termini.

El nou director general és un gran coneixedor del cooperativisme, ja que hi ha estat vinculat i esperem tenir espais amb ell per construir respostes als reptes actuals i futurs del cooperativisme.”

Ivan Miró, cooperativista de La Ciutat Invisible i membre de l’Impuls Cooperatiu de Sants

“Pels precedents que tenim, és una notícia molt preocupant i negativa. Quan CiU ostentava la direcció general de cooperatives, sota la conselleria de Felip Puig, les seves polítiques van ser extremadament regressives. Érem de les comunitats autònomes amb un menor suport públic al cooperativisme. I van impulsar una llei de cooperatives que desconeixia els principis cooperatius internacionals i pretenia assimilar les cooperatives a les empreses mercantils, una aberració que va ser confrontada i finalment revertida gràcies a la intervenció del gruix del moviment cooperatiu. Després, ja com a PDECAT, van arribar a qüestionar subvencions públiques a cooperatives com Fiare.

Per tant, caldrà que des del moviment cooperatiu defensem les polítiques públiques que s'havien consensuat entre tota l'ESS, i consolidat en els darrers mandats, com els Ateneus Cooperatius i altres projectes. També caldrà defensar les aprovades Bases de la Llei catalana d'ESS, consensuades amb tot l'àmbit de l'ESS, i pressionar per aprovar-la en la seva plenitud. Caldrà ser ferms, ser conscients del caràcter neoliberal i pro-empresa capitalista del PDECAT, i impedir qualsevol passa enrere en aquest sentit. Alhora, caldrà reforçar l'autonomia política i econòmica del moviment cooperatiu i de l'ESS, i enfortir aliances i mobilitzacions amb altres agents socioeconòmics populars i transformadors, ja que la involució pot ser ésser transversal respecte al conjunt del model econòmic.”

Guernica Facundo, coordinadora del Grup ECOS

“Celebrem que sigui una persona que ja hagi tingut contacte professional amb el món del cooperativisme. Li demanem que intenti obtenir una visió global de l'ESS, amb tots els seus àmbits diversos i complementaris. I esperem que mantingui el suport (i si és possible, que l'augmenti) de la Generalitat cap a l'economia social i solidària, treballant de costat amb les entitats i grups, com el nostre, que l'impulsen des de fa dècades.”

Álvaro Porro, director d'Economia social i Cooperatives de Barcelona Activa

“No el conec, no he tingut la sort de treballar amb ell en el passat. Em sembla que el seu passat al món del cooperativisme agrari pot aportar a la direcció. Des de l'Ajuntament i Barcelona Activa hi haurà tota la disponibilitat per continuar col·laborant com fins ara, que en aquest camp la col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat ha sigut molt fructífera. Espero que pugui continuar tot el que s'havia fet a la Generalitat els darrers anys i que això continuï tant en pressuposts com en equips, com en programes, perquè jo crec que els resultats són bons.”