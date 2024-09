Les Festes de la Mercè compten amb vàters secs de la cooperativa Saneseco

Vàters portàtils que no necessiten aigua ni productes químics i que, a més, generen adob que es pot reintroduir al cicle dels nutrients. Així són les cabines sanitàries ecològiques que la cooperativa Saneseco ha instal·lat a les festes de La Mercè de Barcelona. Ho ha fet al Parc de la Trinitat, al districte de Sant Andreu, per donar cobertura a les activitats que s'hi han celebrat el dissabte 21 de setembre i el diumenge 22 de setembre. Aquesta és la primera vegada que la festa major de Barcelona disposa de servei de vàters secs, una alternativa més sostenible que les cabines químiques. Concretament, les cabines que s'han instal·lat durant la Mercè són fruit d'una col·laboració entre la cooperativa catalana i l'empresa alemanya Finizio Gmbh, líder del sector a Europa. També n'hi ha d'adaptades, ecodissenyades per la cooperativa.

"Aquest sistema té molts beneficis per als organitzadors d'esdeveniments multitudinaris", assegura Mireia Ramis, futura sòcia de Saneseco i experta en sanejament ecològic. Com que no necessita químics, la cabina genera residus orgànics que es poden reintroduir fàcilment al cicle natural en forma d'adob. La solució també minimitza la petjada de carboni: estan fetes d'alumini i lona i, per tant, són desmuntables i lleugeres. "Això ens garanteix ser el màxim d'eficients en el transport", recalca Ramis. Saneseco també ofereix la possibilitat de garantir la higiene i la netedat dels vàters amb un servei de neteja permanent que permet mantenir l'espai cuidat i explicar el funcionament dels vàters a les persones que volen fer ús.

"A Catalunya, molta gent encara no coneix els vàters secs i els beneficis que aporten, però volem canviar aquesta situació", explica Laura Halminen, sòcia de la cooperativa. Els vàters secs són una alternativa totalment viable i lògica en el context de sequera i manca d'aigua. De mica en mica, el sistema s'ha anat estenent en diversos actes i festivals. Un dels darrers esdeveniments que hi ha apostat ha estat Manifesta, la biennal d'art europeu, que enguany s'ha celebrat a Barcelona. El proper 26 d'octubre, també se n'instal·laran a plaça Catalunya, a Barcelona, coincidint amb els actes i concerts que organitza la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb motiu del 125è aniversari del cooperativisme al territori.

Més enllà dels esdeveniments: altres casos d'èxit

Saneseco també està aplicant la solució dels vàters ecològics més enllà dels actes multitudinaris. De la mà de la cooperativa, l'ecosanejament està arribant a habitatges particulars, a horts i finques rústiques, a càmpings i zones d'acampada, a instal·lacions esportives, parcs naturals i, fins i tot, a escoles i centres de formació. "Es pot adaptar a tota mena d'entorns: no cal connexió a la xarxa d’aigua ni de clavegueram, així com tampoc un punt de llum ni una fossa sèptica - expliquen des de la cooperativa-. Això suposa un avantatge ambiental, però també econòmic i logístic”, afegeixen.

Un cas d’èxit és el del Bosc Escola Tataküa, a les Terres de l'Ebre, un projecte cooperatiu que permet a la mainada experimentar un aprenentatge directe i diari amb la natura. Des de 2021, hi tenen instal·lada una cabina d'autoconstrucció equipada amb el sistema Green Toilet, de Saneseco. "És el millor sistema de vàter sec que hem provat: és net, molt funcional, bonic i dona una experiència única per als infants, que aprenen com se'n reaprofiten els residus", explica Eva Campomar, sòcia fundadora de Tataküa.

"Les nostres cabines són confortables, sense males olors i equipades amb un sistema que permet fer-ne una gestió higiènica, segura i de baix manteniment", completa Laura Ronald, sòcia de la cooperativa Saneseco. La cooperativa, més enllà d’encarregar-se del disseny i la producció pròpia de cabines, ofereix formació i assessoraments professional per acompanyar processos, en qualsevol fase d’instal·lació de sanitaris en espais públics i privats.

Saneseco és una cooperativa de dones dins de l’economia social que ofereix solucions tècniques innovadores i serveis integrals relacionats amb els vàters secs i l’ecosanejament. "Amb la nostra feina recordem que formem part de la natura, que no només consumim recursos, sinó que, cada dia, també generem un impacte, tot i que sovint ens n’oblidem", apunta Laura Ronald. La cooperativa proposa diversos sistemes de vàter sec en exteriors i interiors i adaptats a les necessitats de cada projecte. "Però, per a nosaltres, té molta importància com fem les coses", continua la sòcia. "En el nostre dia a dia treballem per incorporar una mirada feminista a les nostres solucions i entenem la sostenibilitat d’una manera molt àmplia, posant l’economia al servei de les persones i amb els valors de l’economia social", conclou.