Neix el Tabaca Film Fest: Cinema, mitologia i cultura al Pallars Sobirà

El Tabaca Film Fest, organitzat per l’Associació Gat Negre amb el suport de l’Ajuntament de Vall de Cardós i la col·laboració de diverses empreses i entitats del territori, neix de la passió pel Pallars Sobirà, les seves històries i llegendes, i el cinema. “L’experiència del Tabaca Film Fest està íntimament lligada a l’experiència del lloc on s’ubica el festival. Per nosaltres és bàsic aquest majestuós paisatge d’alta muntanya perquè el públic assistent no només visqui una experiència cinematogràfica única, sinó també una emoció profunda pel contacte amb la natura un cop es tornin a obrir les portes del cinema després de les projeccions”, afirma Ivana Miño, la directora del festival. Un dels objectius del Tabaca Film Fest és recuperar i difondre els mites locals, com les encantades, els minairons i les dones d’aigua, mitjançant el cinema, en un marc natural incomparable.

La primera edició del festival es durà a terme del 27 al 29 de setembre i estarà estructurada al voltant de la projecció dels curtmetratges finalistes, amb un acte inaugural i una cerimònia de cloenda on es lliuraran els premis. Durant aquests tres dies, comptaran amb la presència de directors finalistes i un jurat format per destacats professionals del sector cinematogràfic. A més, es projectaran curts internacionals que aborden temes mitològics i llegendaris.

A banda de les projeccions, el festival oferirà activitats paral·leles com una xerrada sobre mitologia, cinema i literatura, una visita guiada per llocs misteriosos de la Vall de Cardós, tallers per a infants, un concert en directe i àpats a l'aire lliure amb productes locals. Aquesta programació variada permetrà als assistents viure una experiència completa que combina a la perfecció cultura, natura i cinema.

Segons Cristina Vidal, codirectora del festival, la mitologia juga un paper central en la programació, ja que és un dels pocs festivals al món dedicats exclusivament a aquesta temàtica, i se celebra en un territori molt adient en aquest sentit, “en el cinema actual podem observar molts mites, referències i simbologies mitològiques clàssiques. El cinema té la capacitat de transportar-nos a llocs llunyans, i no només com a forma d’entreteniment, sinó com a eina de coneixement i de transmissió d’històries d’una forma molt potent que provoca un impacte en nosaltres”.