Arriba Octubre Cinema, la primera cooperativa audiovisual de Ponent

El director de curtmetratges, Joel Munu, i la guionista, Marina Rúbies, impulsen la primera cooperativa audiovisual a les comarques de Ponent: Octubre Cinema. El projecte vol desenvolupar la indústria del cinema a les comarques lleidatanes i oferir una plataforma de talent local.

Rúbies ha explicat en declaracions a Jornal.cat que la intenció de la cooperativa és crear cinema de qualitat a Lleida: “La ciutat no ha garantit que la indústria cinematogràfica audiovisual fos potent”. “És cert que s’ofereixen formacions, però després no hi ha continuïtat perquè la gent pugui treballar, i per això, les persones acaben marxant a Barcelona o Madrid perquè està tot el sector audiovisual”, afegeix. En aquesta línia, Munu afirma que la cooperativa audiovisual neix perquè “les persones que es volen dedicar al món del cinema no hagin de marxar de Lleida per poder realitzar-ho”.



En aquest context, les persones fundadores de la cooperativa aposten per revertir aquesta realitat amb la creació d’una cooperativa audiovisual perquè tenen l’objectiu de “trencar amb l’estructura jeràrquica i classista del món del cinema”. A més, expliquen que “nosaltres venim de famílies treballadores i mai ens han regalat res, per tant, pensem que creant una cooperativa garantirem els esforços de totes les persones sòcies i vetllarem perquè els projectes tirin endavant amb l’impuls de totes les persones que formen part de la cooperativa”.

Pel que fa al nom de la cooperativa, Munu apunta que han volgut fer un homenatge a la històrica pel·lícula d'Eisentein, ‘Octubre’ que narra l'esclat de la revolució soviètica per plasmar la intenció de trencar amb certes jerarquies i posicions classistes dins del món del cinema.

Tant un com l’altre coincideixen en el fet que els lleidatans estan contents amb el naixement d’aquest projecte: “Molta gent ens escriu per donar-nos l'enhorabona”. També expliquen que en els pròxims anys els encantaria “treballar amb la gent de la zona i amb el talent lleidatà, fent cursos i tallers per les zones rurals”. “Ens fa la sensació que faltàvem”, conclou Munu.