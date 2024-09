La 15a Trobada remeiera s’ha consolidat com un espai d’intercanvi de coneixements

La Trobada Remeiera s’ha consolidat en la 15a edició com un espai d’intercanvi a tots nivells. Dissabte, a Cassà de la Selva, la trobada va aplegar una vuitantena d’assistents amb un format més obert i participatiu per tal de compartir tant experiències com objectes relacionats amb els remeis naturals. Ramón Fusté, organitzador de la trobada, ha afirmat en declaracions a Jornal.cat que “que va ser un èxit” i ha destacat que tot ho fan “de manera voluntària i gratuïta” i que els seus retrobaments “no són mercats, són trobades on la gent intercanvia coneixements”.

El programa va incloure un taller pràctic sobre com elaborar preparats bàsics amb plantes remeieres i una xerrada en què es van presentar alternatives als olis essencials. La resta d’activitats es van plantejar de manera que les persones assistents poguessin també tenir un espai per compartir les seves pròpies experiències amb els remeis del dia a dia i interactuar directament amb els remeiers i les remeieres que van muntar parades en què oferien diferents propostes.

Les parades dels remeiers i remeieres aquest cop van comptar amb dues activitats noves: la rotllana d’intercanvi de coneixements, perquè es compartissin aquells remeis que s’utilitzen en el dia a dia, i una taula d’intercanvi de productes remeiers, on els participants podien intercanviar qualsevol objecte relacionat amb els remeis naturals, com ara una planta, llavors, plançons, llibres, etc.

El col·lectiu de Remeiers i Remeieres de Girona es va crear l’any 2008 amb l’objectiu de recuperar de l’oblit els remeis populars, difondre’ls de forma lliure i gratuïta i promoure l’autogestió en la salut a partir de la responsabilitat individual. Volen fer possible la transmissió i la pervivència en el temps del coneixement de remeiers i remeieres de totes les edats i condicions, per mitjà de l'intercanvi. Fan recopilació i actualització de remeis populars. Volen introduir els remeis populars en la vida diària, i així poder reduir el consum sanitari de fàrmacs i augmentar els productes naturals.