Amposta celebra la primera edició de RevolteSS, el Fòrum de Sobiranies i Consum Conscient

L’ERA, la Comunalitat Urbana d’Amposta, ha celebrat aquest dissabte la primera edició de RevolteSS, un espai de trobada de projectes i entitats que fomenten el consum de productes de proximitat i sostenibles. El fòrum ha consistit en una fira de comerç i entitats i diversos tallers, activitats, xerrades i concerts.



RevolteSS ha posat el focus en el consum conscient a Amposta. L’Espai Ebre Km0 d’Amposta, on s’ubica l’Oficina de Turisme, s’ha dividit en diversos espais per acollir una àmplia oferta d’activitats per a tots els públics amb la finalitat de sensibilitzar sobre sostenibilitat, ecologia i sobirania alimentària.

S’ha comptat amb xerrades sobre com aconseguir un sistema agrícola més productiu, sobre una sobirania alimentària que aposta per l’aprofitament i la revalorització de productes locals i sovint poc valorats, sobre bones pràctiques el voltant de l’ecoturisme i com enfocar la sobirania cosmètica per un dret a les cures lliures de tòxics.

Per al públic més familiar, s’ha habilitat un espai de jocs i diversos tallers, com ara de tints naturals o de bossetes d’olor. Tot plegat, s’ha amenitzat amb un vermut musical amb cançons del col·lectiu ACTE, l’Associació de Cantautors de les Terres de l’Ebre.

Durant tot el matí, una fira de comerços i entitats amb valors i vinculades a l’economia social i solidària han mostrat els seus productes, serveis i activitats orientats a promoure un canvi de model de consum que tendeixi al consum conscient.

L’Era, la Comunalitat urbana d’Amposta, va néixer l’any 2022, i actualment la formen l’Ajuntament d’Amposta, el Racó de la Festa, ACISI i FITES Terres de l’Ebre.