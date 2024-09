La Festa de l’Economia Solidària de L’Hospitalet de Llobregat es consolida

La XESLH, Xarxa d’Economia Solidària de l’Hospitalet de Llobregat, ha celebrat per quart any consecutiu la Festa de l’Economia Solidària de l’Hospitalet. La jornada va tenir lloc dissabte al Parc Nou de Bellvitge de 10 a 14 h, emmarcada a les activitats de la Festa Major del barri, amb la transició ecosocial com a temàtica.

Durant tot el matí, la canalla va poder gaudir d’un circuit d’habilitat ciclista a càrrec de l’associació L’Henbici, juntament amb una paradeta per fer Inspecció Tècnica de Bicicletes (ITB) gratuïta. A més, es va presentar un tastet de fruita ecològica a càrrec de la cooperativa de segon grau La Fertilitat, que aplega pagesos ecològics del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Les entitats d’ESS de la ciutat van participar en la fira mostrant els seus productes, com l’espai comunitari Laurel31 Economías Silvestres, que va impulsar un taller d’enquadernació copta, La Florida S’Aveïna, AViV La Florida, Keras Buti Coop., LaFundició, La Col·lectiva, Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet, Fundació Akwaba, Altaveu Jove i AMRA.

Per tal de reflexionar sobre la transició ecosocial, es va fer una passejada pel parc per a mesurar la calor. Amb música de DJ Meison Nois i vermut a càrrec de la cooperativa de consum Keras Buti es va finalitzar la jornada fins a l’any vinent.

La XESLH està formada per un grup de persones, cooperatives i iniciatives d’ESS de L’Hospitalet que busquen visibilitzar i promoure l’economia social i solidària a la ciutat. Els objectius són nodrir i acompanyar l’economia social i solidària i el cooperativisme com a model econòmic i de relacions interpersonals més just als diferents barris de L’Hospitalet del Llobregat. També ho són tenir cura i sostenir una xarxa d’intercooperació entre els diferents actors de l’ESS i les veïnes i veïns dels barris de la ciutat, per donar suport a sinergies i intercanvis en pro d’un mercat social a la ciutat. I, per últim, compartir les iniciatives d’ESS sorgides a la ciutat mitjançant actes, fires i activitats obertes a tothom.