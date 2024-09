Connexió Coop vol dinamitzar la xarxa de relacions entre cooperatives mallorquines

Connexió Coop torna a Maria de la Salut (Mallorca) amb la voluntat de crear i dinamitzar la xarxa de relacions entre entitats cooperativistes i promocionar el producte local, tant gastronòmic com cultural. La fira de cooperatives ‘Connexió Coop’ tindrà lloc l’últim diumenge de setembre i comptarà amb activitats que duraran tot el matí, incloent-hi contacontes pels més menuts i Amulet en concert.

La fira de cooperatives ‘Connexió Coop’ es durà a terme dia 29 de setembre a partir de les 9.30 a la plaça de Dalt, dins la programació de la Fira del Mercat d’Ocasió de Maria de la Salut. És la primera ocasió que ho integren dins i, per aquest motiu, des de l’organització esperen augmentar assistència.

Com a novetat, enguany han previst posar la tasca cooperativista al centre a través de dinàmiques d'interacció amb els i les assistents, per tal de donar a conèixer projectes cooperatius, tant de consum com artístics (editorials, gràfics, musicals, entre d'altres).

A primera hora es podrà gaudir d’un torneig d’escacs a càrrec de la cooperativa cultural Suscultura, acompanyat per una activitat pels més petits: el contacontes de El darrer Myotragus. A mig matí, hi haurà estands amb signatures de llibres d’autors locals i un taller de serigrafia a càrrec de la cooperativa artística Malafolla Crew, del qual se’n podrà sortir amb algun obsequi. Al migdia i com a cloenda, ens acompanyarà Amulet en concert i els punxa discs locals Piit i Maik. Tot això acompanyat d’activitats de dinamització culturals, estands de cooperatives de consum i tasts de producte local.