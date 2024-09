Retorna el BAM Acció Cultura Viva, el festival de gestió comunitària de les festes de la Mercè de Barcelona

Amb les Festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona, retorna el BAM Acció Cultura Viva, el festival de gestió comunitària que destaca per la diversitat i la gran quantitat de sons i estils que hi tenen cabuda. Del 20 al 22 de setembre el festival tornarà a omplir de música la vila de Sant Andreu. Per 8è any consecutiu, una organització col·laborativa que representa el teixit musical de la ciutat s’ha reunit i ha treballat tot l’any per pensar i impulsar aquests tres dies de música, espai de trobada i celebració popular.

El festival s'emmarca en el programa Cultura Viva impulsat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el suport de la Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible per assajar noves formes de gestió col·lectiva en la cultura: les decisions es prenen en comissions de treball obertes i es posen en comú en un plenari participatiu.

Amb un funcionament concebut d'acord amb els principis de l'economia social i solidària, tant pel que fa a l'organització com pels proveïdors que s'hi impliquen, es diferencia dels festivals convencionals pel fet que se centra a crear comunitat, donar suport al teixit cultural de la ciutat i esdevenir punt de trobada i celebració, per sobre d'interessos econòmics i hegemonitzadors.

La programació es decideix a partir de les propostes rebudes en una convocatòria pública i oberta. En aquesta edició, s’han rebut al voltant de 600 propostes i una comissió plural formada per agents i gestors culturals i musicals de la ciutat ha anat triant les 18 propostes finals que ens acompanyaran a la Fabra i Coats i la Pl. Can Fabra.

El BAM Acció Cultura Viva ha estat organitzat enguany pels col·lectius i espais següents: Alterevents, Ateneu L'Harmonia, Las Pibas Producen, Cultura en Vivo, Nau Bostik, Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, The Good Good, Quesoni, La Clara Comunicació, Mostra Festival, Mari Carne Vegana Produccions, Praxedes Col·lectiu Cultural, Radi Solar, EMPTY 6 PACK, dePape; Mondosonoro, Radio 3 i Ràdio 4, FricanDones, Boca Ràdio i altres persones a títol individual.

Moltes maneres de viure les festes de Barcelona: música per a tots els gustos



El tret de sortida es donarà el divendres a les 18h a l'escenari L'Harmonia, dins del recinte de la Fabra i Coats, gestionat amb la complicitat i la coproducció de l'Ateneu L'Harmonia, de gestió comunitària. Fins a les 22h sonaran tres propostes trencadores que combinen el jazz i el RnB i la versió més moderna del pop (OKDW i Valentina & The Electric Post), juntament amb una proposta electrònica a partir de música del barroc (Electro Ma Non Troppo), el que ells anomenen "Vivaldi pujat de to".

A les 22h, començaran les actuacions a la Pl. Can Fabra amb Bravo, un aplauso para mi, una banda professional de rock - pop electrònic integrada per persones amb diversitat funcional que han conformat el grup arran de sessions de musicoteràpia, seguida de l'artista d'origen colombià i resident a les Terres de l'Ebre Meli Perea, que combina els sons llatins amb els ritmes urbans i Las Bajas Pasiones, una proposta entre pop i rapera amb lletres i posicionaments compromesos amb el col·lectiu LGBTIQ+ i els moviments socials.



De cara al dissabte, el Festival es desplegarà per diferents escenaris amb propostes musicals i de tallers i activitats obertes a la participació del públic com twerk per a tota la família, percussió corporal o cants corals del món. A l'escenari Fabra, a l'interior de la Fàbrica de Creació, a partir de les 17:30h s'hi podrà veure tres propostes experimentals i arriscades que combinen sons electrònics i vocals com són Carpa Negra (un grup d'improvisació fusionat amb poesia que mai presenta un directe igual), Kora (que des de la seva habitació i amb només 22 anys ha revolucionat la música contemporània nacional) i Vitu Valera (referent de l'electrònica, multinstrumentista, productor i DJ talentós).

A l'Escenari L'Harmonia, a partir de les 18h, es presentaran propostes eclèctiques com Sordida, que combina R&B, flamenco i hip-hop sorgits dels barris de Barcelona, Belén Natalí, argentina resident a Barcelona, amb sons caribenys propers al pop i Roko Banana, rock contundent combinat amb melodies enganxoses vinguts des de Banyoles.

Durant tota la tarda, a l'Espai Vertical, es podrà participar de diferents tallers on es proposa principalment activitats de cos i de cant, amb la proposta destacada de Twerk your life amb família.

A partir de les 22h, el Festival tornarà a ocupar la Plaça Can Fabra per un final de dia espectacular amb tres actuacions molt especials. En primer lloc, la combinació de rap i jazz amb influències llatines de la veneçolana Cecé & The Soul Kitchen, a qui seguirà el pop fresc i trepidant dels osonencs Dan Peralbo i El Comboi que arriba per renovar el rock català i, per tancar la nit, Øbsidiaän, un drum&bass techno molt potent amb un Live Set d'electrònica, produït i creat en directe, acompanyat de visuals, per tancar la nit i la programació a la plaça de Can Fabra.

Finalment, el diumenge 22, altre cop a l'escenari L'Harmonia dins de la Fabra i Coats, es proposa una trobada matinal per acomiadar el festival d'enguany. Els acompanyaran els ritmes afroamericans i les històries increïbles del colombià Oye Sebas; tot seguit, una actuació conjunta de diverses artistes amb gran trajectòria en el hip-hop estatal com Suzanna, Wöyza, La Basu, Zeidah o Ms Maiko que s'uneixen especialment per l'ocasió sota el nom de U.N.I.T.Y. i tancarem la matinal i el festival ballant al so i els ritmes d'arreu del món de Maracumbé, música reflex de la nova realitat barcelonina: “complexa, diversa, acolorida, i que no pot ser entesa sense l'intercanvi de la cultura catalana amb cultures nouvingudes”, com afirmen des de l’organització.