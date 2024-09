L’aplicació UpmeUp celebra el primer aniversari

L'aplicació UpmeUp és un projecte d'intercooperació entre les cooperatives Facto (Catalunya), TAZEBAEZ (Euskadi) i Ecooo (Madrid), que va nèixer amb la finalitat d'aglutinar en un portal l'oferta i la demanda de feina que existeix en el sector de l'economia social i solidària (ESS) a l’estat espanyol. A més, UpmeUp vol donar a conèixer que l'ESS és un ecosistema d'entitats i empreses que poden donar resposta a llocs de feina dignes, transformadors i de qualitat.

En el marc del primer aniversari de UpmeUp, la responsable de comunicació del projecte, Eva Peces, explica en declaracions a Jornal.cat que han estat dotze mesos positius, tant per les empreses i entitats de l’economia social i solidària, com pels usuaris i usuàries que busquen una feina en el sector: “s’han registrat al voltant 1300 candidats per buscar feina i més de 160 entitats”.

Peces assenyala que hi ha un canvi de paradigma amb les noves generacions pel que fa a la recerca de feina perquè “les persones ja no només volen guanyar diners i escalar professionalment sense tenir res més en compte. Ara, el jovent vol dedicar les vuit hores de treball amb tasques que tinguin una correlació amb la seva filosofia i valors”. En aquesta línia, afirma que la comunitat de UpmeUp veuen l’aplicació com una “necessitat per trobar feina que genera benestar social”.



Pel que fa al funcionament, Peces destaca que “és totalment gratuït publicar ofertes de feina i també registra-se”. D'altra banda, apunta que segueixen treballant en l’aplicació: “s’ha de desenvolupar més i d'aquí a poc sortirà una nova versió amb un nou disseny que el farà més intuïtiu i millorarà la usabilitat”.

De cara als reptes futurs del projecte, la responsable de comunicació ho té clar: “volem arribar a tothom i que les xifres de l’aplicació creixin mantenint una sèrie de compromisos per part de les entitats i empreses, per exemple, totes han d'explicitar el rang salarial”.